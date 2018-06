meteoweb.eu

: Coldiretti: migrante ucciso in Calabria, necessario “ridare dignità ai lavoratori” - Barcellonameteo : Coldiretti: migrante ucciso in Calabria, necessario “ridare dignità ai lavoratori” -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Devono continuare a comporsi i tasselli per sostituire alla “logica del ghetto” quello della “dignitosa ospitalità per i. E’ quanto afferma lanell’esprimere cordoglio per la tragica scomparsa di Soumaila Sacko, ilmaliano di 29 annida una delle fucilate che hanno ferito altre due persone. Vanno accertate al piu’ presto le responsabilità ma – sottolinea la– bisogna anche lavorare sul piano strutturale per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei migranti legalmente presenti in Italia. In questa direzione va la consegna e donazione di due container dotati di docce e spogliatoio al sindaco del comune di San Ferdinando (Reggio) e installati nel campo di prima accoglienza (la nuova tendopoli) grazie alla campagna svolta nelle piazze e Mercati di Campagna Amica dae FOCSIV abbiamo riso per una cosa seria”. ...