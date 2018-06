Coldiretti | ' Italia maglia nera Ue | solo un italiano su due fa la raccolta differenziata'

Amazon - Coldiretti : spesa online per 2 italiani su 3 : Più di 2 italiani su tre (67%) hanno “visitato” un negozio on line mentre oltre la metà (53%) ha acquistato un prodotto o un servizio in rete. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti sul rapporto Digital 2018 per verificare l’impatto dell’e-commerce in Italia, dopo che Amazon, il principale operatore mondiale degli acquisti on line, ha raggiunto per la prima volta gli 800 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, unendosi a Apple ...

Coldiretti : prova costume fallita per metà degli italiani : Fallisce la prova costume per sovrappeso o addirittura obesità per quasi la metà degli italiani (45,9 %), nonostante la corsa last minute a diete e all’attività fisica per recuperare la forma perduta: il dato emerge da una analisi della Coldiretti in occasione del weekend del 2 giugno che con il caldo ha spinto gli italiani a scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o lungo i fiumi. “Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda ...

Giornata Mondiale del Latte - Coldiretti : mai così tanto formaggio italiano consumato all’estero : Mai così tanto formaggio italiano è stato consumato all’estero come nel 2018 che ha fatto segnare un record storico con l’aumento dell’8% in quantità rispetto al 2017 in cui ne sono stati consumati all’estero ben 412 milioni di chili. E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat relativi ai primi due mesi dell’anno diffusa in occasione della Giornata Mondiale del Latte indetta dalla Fao il 1 giugno per ricordare l’importanza ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Con l’arrivo del caldo che ha asciugato i terreni resi fradici dalle ultime piogge, 6 italiani su 10 sono tornati all’aperto per la cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, in orti, giardini, balconi e terrazzi. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’arrivo dell’anticiclone africano che ha fatto alzare le temperature lungo la Penisola, nonostante ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge (2) : (AdnKronos) – Si tratta, continua la Coldiretti, di una passione con una diffusione trasversale tra uomini e donne, fasce di età e territori di residenza anche se dall’analisi emerge una percentuale più alta tra i giovani rispetto agli anziani e tra le donne rispetto agli uomini, con una presenza anche di stranieri. Le motivazioni degli hobby farmers, secondo un’indagine Coldiretti/Ixè, vanno dalla passione di lavorare ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge (3) : (AdnKronos) – In ogni caso, sottolinea la Coldiretti, individuare lo spazio giusto e, la stagionalità, conoscere la terra di cui si dispone, scegliere attentamente semi e piantine a seconda del ciclo e garantire la disponibilità di acqua sono alcune delle regole da seguire per ottenere buoni risultati. Un successo quello degli orti che ha importanti effetti sul mercato e sull’occupazione infatti le vendite di macchine per il ...

Caldo - Coldiretti : 6 italiani su 10 in orti e giardini - ecco il decalogo : Con l’arrivo del Caldo che ha asciugato i terreni resi fradici dalle ultime piogge, 6 italiani su 10 sono tornati all’aperto per la cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, in orti, giardini, balconi e terrazzi. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’arrivo dell’anticiclone africano che ha fatto alzare le temperature lungo la Penisola, nonostante l’arrivo di temporali violenti, forti venti e grandinate al nord ...

Giornata della biodiversità - Coldiretti : l’Italia è la più green d’Europa : l’Italia è diventata la più green d’Europa con il maggior numero di certificazioni a livello comunitario per prodotti a denominazione di origine Dop/Igp, la leadership nel numero di imprese che coltivano biologico, ma anche la minor incidenza di prodotti agroalimentari con residui chimici fuori norma e la decisione di non coltivare organismi geneticamente modificati. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata della diversità ...

Ambiente - Coldiretti : Giornata della Biodiversità - sotto attacco i simboli dell’agricoltura italiana : Non solo la Xylella fastidiosa proveniente dal Costa Rica che sta facendo strage di ulivi in Puglia con danni che ammontano a circa un miliardo di euro ma a colpire i primati di Biodiversità del Made in Italy ci sono le invasioni di parassiti “alieni” provenienti da altri continenti che a causa dell’intensificarsi degli scambi commerciali sono arrivati in Italia dove hanno trovato un habitat favorevole a causa dei cambiamenti ...

Giornata Mondiale delle Api - Coldiretti : boom del miele nel carrello della spesa degli italiani : boom del miele nel carrello della spesa degli italiani con un aumento del 5,1% sul valore degli acquisti nel 2017, spinto dalla svolta salutistica nei comportamenti alimentari degli italiani. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Ismea divulgata in occasione della Giornata Mondiale delle Api del 20 maggio, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) per riconoscere il ruolo insostituibile svolto da questo ...

Coldiretti : sparito 1 limone italiano su 3 dalle tavole inglesi : sparito dalle tavole inglesi 1 limone italiano su 3. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Istat in relazione all’utilizzo di 200 limoni IGP di Amalfi nella torta di matrimonio di Harry e Meghan. Nel 2017 l’Italia – spiega la Coldiretti – ha visto crollare del 33,4% in un anno le esportazioni dei limoni in Gran Bretagna impegnata nel percorso di Brexit dalla UE che ha portato a un indebolimento della sterlina rispetto ...