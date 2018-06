Cliff Diving World Series | prima tappa a Kris Kolanus e a Adriana Jimenez Settimo De Rose

Red Bull Cliff Diving World Series – Inizio di stagione infuocato : Trionfo di famiglia in Texas: Kris Kolanus conquista la prima vittoria in carriera e la compagna Anna Bader sale sul podio femminile, dove si impone Adriana Jimenez. Settimo l’azzurro Alessandro De Rose, davanti alla leggenda Hunt e al campione in carica Paredes Fiato sospeso e incredibili sorprese: la prima tappa della Red Bull Cliff Diving World Series 2018 ha stupito tutti con risultati inattesi e nuovi record conquistati. Dalle Porte ...

Red Bull Cliff Diving World Series : la corsa al titolo inizia dalla porta dell’inferno [GALLERY] : Sabato 2 giugno in Texas prende il via il campionato mondiale di tuffi dalle grandi altezze, in diretta streaming sui canali Red Bull. In gara anche l’italiano Alessandro De Rose, al suo debutto da atleta titolare L’attesa è terminata: sabato 2 giugno la Red Bull Cliff Diving World Series si prepara ad emozionare il pubblico di tutto il mondo! Dopo un’edizione 2017 ricca di sorprese e risultati inaspettati, durante la quale Jonathan Paredes ha ...

Red Bull Cliff Diving : Orlando Duque e lo spettacolare tutto dall’iceberg a difesa del pianeta : Orlando Duque, leggenda colombiana dei tuffi dalle grandi altezze, protagonista di un’incredibile impresa in Antartide per sottolineare i pericoli del riscaldamento globale Orlando Duque, veterano della Red Bull Cliff Diving World Series e leggenda nel mondo dei tuffi dalle grandi altezze, ha da sempre sfruttato la sua notorietà per sensibilizzare il pubblico sull’incombente pericolo del cambiamento climatico globale. In attesa dell’inizio della ...

Red Bull Cliff Diving – Atlete e mamme : ecco chi sono le Wonder Women della World Series : Atlete, mamme multitasking, insegnanti e performer: sono le straordinarie donne che si tuffano da oltre 20 metri. ecco le quattro favorite al titolo mondiale 2018 La Red Bull Cliff Diving World Series sta per tornare e con essa anche la Women’s World Series, il circuito dedicato alle tuffatrici più coraggiose del mondo. Sabato 2 giugno 15 atleti e 10 Atlete sono pronti a spiccare il volo dalle piattaforme poste a 27 metri di altezza per gli ...