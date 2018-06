Clamoroso al Roland Garros | Serena Williams si ritira!

sportfair

: Clamoroso: forfait di Serena Williams, Maria Sharapova è ai quarti del Roland Garros - oktennis : Clamoroso: forfait di Serena Williams, Maria Sharapova è ai quarti del Roland Garros - marcocastro2906 : Quattro partite vinte con merito valgono l'ingresso nella storia del tennis italiano. Clamoroso #Cecchinato #RG18 - alex20026021099 : RT @sportnotizie24: #RolandGarros, clamoroso #Cecchinato: è ai quarti di finale con #Djokovic, #Zverev e #Thiem! #RG18 -

Serena Williams è stata costretta al ritiro dal torneo parigino, strada spianata dunque per Maria Sharapova. Serena Williams si ritira dal Roland Garros. L'annuncio è arrivato solo un'ora prima di scendere in campo contro Maria Sharapova, rivale storica della Williams. Sembrerebbe che la tennista americana abbia optato per tale scelta a seguito di un problema alla gamba che la ha costretta a dare forfait per l'ottavo di finale odierno. Adesso la Sharapova, dopo aver superato gli ottavi di finale, incontrerà ai quarti la vincente di Muguruza-Tsurenko.