Clamoroso al Roland Garros | Serena Williams si ritira | a rischio anche Wimbledon!

sportfair

: Clamoroso: forfait di Serena Williams, Maria Sharapova è ai quarti del Roland Garros - oktennis : Clamoroso: forfait di Serena Williams, Maria Sharapova è ai quarti del Roland Garros - marcocastro2906 : Quattro partite vinte con merito valgono l'ingresso nella storia del tennis italiano. Clamoroso #Cecchinato #RG18 - alex20026021099 : RT @sportnotizie24: #RolandGarros, clamoroso #Cecchinato: è ai quarti di finale con #Djokovic, #Zverev e #Thiem! #RG18 -

(Di lunedì 4 giugno 2018)è stata costretta al ritiro dal torneo parigino, strada spianata dunque per Maria Sharapovasidal. L’annuncio è arrivato solo un’ora prima di scendere in campo contro Maria Sharapova, rivale storica della. Sembrerebbe che la tennista americana abbia optato per tale scelta a seguito di un problema al pettorale che la ha costretta a dare forfait per l’ottavo di finale odierno. “Purtroppo ho avuto alcuni problemi con il mio muscolo… in questo momento non posso effettivamente servire in modo efficiente, difficile giocare quando non posso fisicamente servire. Nei prossimi giorni deciderò se giocare Wimbledon”, ha dichiarato. Adesso la Sharapova, dopo aver superato gli ottavi di finale, incontrerà ai quarti la vincente di Muguruza-Tsurenko. L'articoloal...