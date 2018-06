optimaitalia

: Clamorosi risvolti sul caso furto dati #Facebook in Italia: coinvolte #Apple, #Samsung e #Amazon… - OptiMagazine : Clamorosi risvolti sul caso furto dati #Facebook in Italia: coinvolte #Apple, #Samsung e #Amazon… - emmezetaJ : @ibradiagne31 Non credo sia tutta farina del suo sacco, di certo ha macchinato con Silvio e gli altri. La cosa evid… - itwitdev : RT @IamBerry29: Salvo clamorosi risvolti, @GiuseppeConteIT rimetterà il mandato per formare il Governo. Mattarella e il @Quirinale celano l… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Ci sonodavvero incredibili dietro ildel presuntoin, dopo le notizie ormai note a tutti che abbiamo condiviso con voi nelle ultime settimane anche se queste pagine e le relative azioni intraprese dagli utenti che si sono sentiti scippati della propria privacy. A quanto pare, infatti, la questione che già di suo ha fatto discutere molto di recente non sarebbe così circoscritta come ci si poteva aspettare dal punto di vista della vera e propria distribuzione dei.Stando a quanto riportato da una fonte a dir poco autorevole, vale a dire il New York Times, la famosissima società comandata da Mark Zuckerberg nel corso degli ultimi dieci anni avrebbe siglato un vero e proprio accordo con grossissimi brand del calibro di, Blackberry e Amazon. A dirla tutta, sarebbe ildi arrivare fino a 60 marchi in totale, in riferimento ...