Cittadini con cronicità | molti atti | pochi fatti

Neo premier Conte ai Cittadini : 'Tenete duro - ora passiamo ai fatti' : "Non fatemi i complimenti adesso, non ho fatto ancora nulla. Spero che me li possiate fare dopo. Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti". Così il nuovo premier Giuseppe ...

Morbegno raccontata dai Cittadini Anche Lella Costa allo "Story festival" : Durante le due giornate ci saranno due percorsi guidati alla scoperta della città della storie e delle bellezze della città, spettacoli teatrali, installazioni artistiche, giochi per bambini, pittura ...

Politica e Cittadini - se ogni affermazione contiene già la sua inevitabile smentita : Che in Politica si sostenga tutto e il contrario di tutto è noto. Specialmente da quando le tradizionali aree politiche hanno iniziato a scuotersi sotto le tormente della globalizzazione, dopo la caduta del muro di Berlino e l’avvento di schieramenti e movimenti nuovi (solo in apparenza), disintermediati e privi della necessità di rendere conto a elettori raziocinanti perché nel frattempo trasformati in tifosi. Non occorre dunque ricordare ...

Rienzi : Codacons avvierà iniziative legali per tutelare Cittadini da buche : Rienzi: Roma sprofonda ogni giorno di più Roma -Di seguito le affermazioni del Codacons. L’associazione ha voluto commentare la voragine apertasi quest’oggi in via Bonnet, nel quartiere Monteverde. “Oramai non c’è dubbio. Tra voragini, buche e dissesti stradali vari, Roma sprofonda ogni giorno di piu'”. “Quanto accaduto, con la chiusura della strada e viabilità in tilt, sta provocando disagi enormi ai ...

Milano : domani Cittadini ripuliscono Lampugnano da scritte e graffiti (2) : (AdnKronos) – “Abbiamo ricevuto diverse proposte e altre ancora continuano ad arrivare in tutti gli ambiti cittadini. Abbiamo messo a disposizione della città uno strumento tanto semplice quanto innovativo che permette ai cittadini di contribuire significativamente alla gestione e al miglioramento dei beni comuni urbani, che siano aree verdi, spazi o immobili”, spiega l’assessore alla Partecipazione, Lorenzo Lipparini. ...

Milano : domani Cittadini ripuliscono Lampugnano da scritte e graffiti : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – domani il terminal bus di Lampugnano tornerà come nuovo. L’associazione Retake Milano, d’accordo con il Comune, ripulirà da scritte, murales e altri atti vandalici una parte della stazione di autobus e metro per tutta la giornata, a partire dalle dieci. L’iniziativa arriva dopo che il 16 marzo la giunta comunale ha approvato le linee guida per dare il via a una sperimentazione di dodici mesi ...

Privacy - che cosa cambia da oggi per i Cittadini con il Gdpr : Avete ricevuto decine di email di aziende che vi annunciano «modifiche sulla vostra Privacy»??Niente di strano:?da oggi ha efficacia il regolamento europeo sulla protezione dei dati. Imprese e Pa devono adeguarsi, ma gli utenti acquiscono nuovi diritti. E possono farsi risarcire quando subiscono un torto ...

Privacy - entra in vigore il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali. Il controllo ritorna nelle mani dei Cittadini : Già da alcuni giorni in tanti ricevono decine di mail con oggetto 'Aggiornamento Privacy'. Di che si tratta? È il giro di vite dell'Unione europea a tutela della Privacy che riporta il controllo dei propri dati personali nelle mani dei cittadini europei.In vigore dalla mezzanotte di venerdì 25 maggio, il Regolamento generale per la protezione dei dati (Gdpr) - che dovrà essere applicato anche dai 'big' di Internet da ...

Referendum per Cento con Bologna. Contri : "Decidano i Cittadini" : ... "ed è lo stesso Toselli che si contraddice dicendo che sta studiando il 3° ponte , progetto che ha circa 15 anni, perché è sotto gli occhi di tutti che l'economia viaggia verso Bologna, quindi anche ...

Sos dichiarazione dei redditi : l’Agenzia delle Entrate incontra i Cittadini : Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate insegnerà ai cittadini a compilare autonomamente la dichiarazione dei redditi. L’anno scorso un camper aveva percorso in lungo e in largo tutta l’Italia a disposizione dei contribuenti per qualsiasi domanda sul modello 730 e il modello unico, che dal 2017 si chiama modello redditi. Accadrà lo stesso anche nel 2018, con il primo incontro il 23 maggio. Gli appuntamenti per non sbagliarsi a pagare le ...

Giuseppe Conte/ Il caso Stamina - la casa ipotecata da Equitalia - la difesa del Codacons : "Difesi i Cittadini" : Giuseppe Conte, il candidato premier del governo Lega-M5s: ultime notizie, il giurista nella bufera per il curriculum 'taroccato', il mistero della casa ipotecata da Equitalia(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:11:00 GMT)

Di Battista contro Mattarella : “Un governo c’è e rappresenta i Cittadini - anche se a lei non piace” : L'ex deputato Di Battista critica l'atteggiamento del capo dello Stato: "Il Presidente Mattarella ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica ovvero ai cittadini ai quali appartiene la sovranità. Per settimane, in una fase delicatissima dal punto di vista istituzionale, ha ricordato ai partiti politici le loro responsabilità e ha insistito sull'urgenza di formare un governo nella pienezza delle sue funzioni. Ebbene, finalmente, una ...