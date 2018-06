Cib vola a Bruxelles per ‘Ecofuturo’ : Roma, 4 giu. – (AdnKronos) – Il Consorzio italiano biogas (Cib) vola a Bruxelles per presentare, il 6 giugno, la quinta edizione di Ecofuturo, il festival delle eco-tecnologie dal 18 al 22 luglio al Fenice Green Energy Park di Padova. L’edizione 2018, dal titolo ‘Ciodue: come rimetterla in equilibrio tra cielo e terra”, affronterà il tema del riequilibrio dell’anidride carbonica, illustrando strumenti ...

Milano - la tavolata con i piatti tradizionali di tutto il mondo : ‘Attraverso il Cibo si racconta la storia di una città accogliente’ : “Chi vive a Milano col proprio piatto dell’infanzia racconta dei viaggi”. Viaggi fatti in prima persona per arrivare in questa città o compiuti in passato dai genitori o dai nonni che scelsero Milano per vivere. C’è chi mangia la pizza pugliese, chi il baccalà alla vicentina. Dal Gambia qualcuno porta il platano con gli arachidi, dalla Corea la frittata con i gamberi secchi. E accanto alla crema di foglie di manioca, tipica dell’Angola, ci sono ...

A Bevagna il Cibo diventa capolavoro con " Arte in Tavola" 2018 : Nell'ultimo giorno della manifestazione sarà possibile assistere anche a due spettacoli presso il teatro Francesco Torti: alle 17.00 il Gruppo Culturale Mai Silenzio porterà in scena "Un Paese Colore ...

Cibus - l’Irpinia mette in tavola i prodotti tipici : Parma, 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) – La 19ma edizione del Cibus – Salone internazionale dell’Alimentazione in corso a Parma- vede una significativa presenza di realtà dell’agrofood irpino. Sono infatti 15 le aziende agroalimentari della provincia di Avellino che parteciperanno alla manifestazione nella collettiva organizzata dalla Camera di commercio. Per le imprese di Avellino, infatti, è importante esporre le proprie ...

A Todi tavola rotonda promossa da Fidapa sul tema 'Cibo : amico o nemico?' : Non ci sono quote da pagare, non è affiliata ad alcuna organizzazione politica o religiosa, non si forniscono diete. I gruppi di Overeaters Anonymous sono diffusi in tutto il mondo, in Italia se ne ...

