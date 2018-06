Chi vede lo STOP? Attraversare l' incrocio è un terno al Lotto

Napoli - Ancelotti Chiama Pastore : il “Flaco” vede azzurro… : Napoli, Ancelotti- Come riportato dai colleghi di “SportMediaset”, il Napoli sarebbe pronto al clamoroso affondo per Javier Pastore. Il trequartista argentino, attualmente in forza al PSG, e chiuda dalla forte concorrenza nel club francese, sarebbe pronto a cambiare aria e sposare un nuovo progetto che lo veda protagonista assoluto. Il “Flaco”, dopo alcune stagioni deludenti, […] L'articolo Napoli, Ancelotti chiama ...

Il film da vedere oggi - lunedì 4 giugno : Lo Chiamavano Jeeg Robot : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Il film consigliato per la serata di lunedì 4 giugno è Lo chiamavano Jeeg Robot, e se qualche mese fa vi siete persi la sua prima tv, questo è il momento giusto per recuperare! Grande cast, bella trama e tanta azione per una pellicola dal genere un pò insolito per essere italiana. E proprio per l’originalità della sceneggiatura e la bravura degli interpreti, ha ottenuto svariati premi ...

MotoGP - GP Italia 2018 : a che ora comincia la gara? Come vederla gratis e in Chiaro su TV8 : Il weekend del Mugello è pronto per vivere il suo culmine, la gara di MotoGP. L’attesa è tutta per Valentino Rossi, che ha infiammato il sabato con una pole-record, la settima sul circuito toscano. Ma la gara sarà molto equilibrata. In prima fila ci sono anche un redivivo Jorge Lorenzo e Maverick Viñales, con alle spalle Andrea Iannone, Danilo Petrucci e soprattutto Marc Marquez, che a dispetto della sesta posizione di partenza ha il passo ...

MotoGp in tv 2018 : Gran Premio del Mugello dove vedere la diretta in Chiaro con Rossi in pole : C’è Valentino Rossi in pole position e questo basta per sognare un’impresa del Dottore in casa, nel Gran Premio del Mugello 2018 MotoGp che scatterà alle ore 14 con diretta come al solito per abbonati su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGp ma anche e soprattutto diretta in chiaro su Tv8. Streaming su Skygo e Tv8.--Gp Mugello 2018 MotoGp: le dirette su Sky e Tv8 Domenica 3 giugno 2018 su Sky Sport e Sky Sport MotoGp e in chiaro su Tv8 ...

MotoGP - GP Italia 2018 : su che canale vedere la gara del Mugello gratis e in Chiaro? Il palinsesto tv : orari e programma : Domenica 3 giugno si disputano le gare del GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Spettacolo puro al Mugello in una delle grandi classiche del calendario: di fronte a un pubblico caldissimo che non dorme mai, andranno in scena delle gare appassionanti e avvincenti in cui potrà succedere di tutto e dove non mancherà mai l’adrenalina. La fiumana gialla si prepara a sostenere Valentino Rossi che sarà come sempre costretto a un ...

Toh - Chi si rivede! Giampiero Ventura torna in panChina : "Mi rimetto in gioco" : La voglia di tornare in panchina è tanta, la voglia di far vedere ai tanti critici che si sono sbagliati a darlo per finito ancora di più. "Dopo 30 anni di calcio vissuti in maniera corretta e...

Governo - Salvini riChiamato a Roma per vedere Di Maio : annullati gli appuntamenti elettorali : Il segretario della Lega Matteo Salvini «non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma» per la trattativa sul...

Epilessia - arriva congegno non Chirurgico che prevede gli attacChi : Circa 65 milioni di persone nel mondo soffrono di Epilessia, un disturbo cerebrale. Finora i congegni per individuare attacchi imminenti richiedono un intervento chirurgico, il che comporta il ...

Governo - colpo di scena : M5s Chiede passo indietro a Savona. Salvini al bivio - Di Maio vede Mattarella : colpo di scena: il Movimento 5 stelle chiede il passo indietro di Savona per far ripartire il Governo Conte. Lo fa con una nota di Laura Castelli, concordata con Di Maio: "Sono ore cruciali e c'è...

Mondiali calcio Russia 2018 : come vederli gratis e in Chiaro. Il programma ed i canali per seguirli su Mediaset : L’evento clou dell’estate sportiva si avvicina. I Mondiali di calcio di Russia 2018 prenderanno il via il 14 giugno e termineranno il 15 luglio, per un mese ricco di incontri. L’Italia non parteciperà ma non mancheranno lo spettacolo e soprattutto le stelle, pronte a darsi battaglia per conquistare il titolo che appartiene alla Germania. Proprio i tedeschi sono i grandi favoriti insieme al Brasile, con Francia, Spagna e ...

Dove vedere il MotoGp d'Italia in Chiaro : È partito il conto alla rovescia per il Gran Premio d'Italia , il più atteso della stagione, almeno per noi italiani. Occhi puntati sul circuito del Mugello , a 30 Km a nordest di Firenze, che ospita ...

“Chi si rivede!”. Ecco la nuova Giusy Ferreri. Dieci anni fa saliva sul palco di X-Factor - oggi la ritroviamo così : una bellissima mamma : Esattamente 10 anni fa, ad X-Factor, Giusy Ferreri cantava per la prima volta ”Non ti scordar mai di me”, singolo scritto da Roberto Casalino pubblicato il 30 maggio 2008 proprio per il talent show che all’epoca andava in onda su Rai Due. Tormentone di quella lontana estate con Tiziano Ferro compositore, Giusy arriva seconda nella storica prima edizione di X-Factor dietro agli Aram Quartet (di cui faceva parte Antonio ...

Pallavolo – Nations League - Cristina Chirichella raggiunge le compagne : “non vedevo l’ora di essere qui” : Da domani tonerà a vestire i gradi di capitano azzurro Cristina Chirichella, all’esordio nella Volleyball Nations League Giornata di vigilia per la nazionale italiana femminile che domani tornerà in campo nella Volleyball Nations League, affrontando il Giappone (ore 12 italiane). La gara, trasmessa in diretta da Raisport + HD, aprirà la pool 12 che si disputa all’ Hong Kong Coliseum e nella quale sono presenti anche Cina e Argentina: secondo ...