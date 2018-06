Che fine ha fatto Matteo Renzi e perché lo chiamano  a tenere conferenze all’estero

Che fine ha fatto Renzi? La vita da giramondo dell'ex premier : Una nuova vita "fuori dal giro per qualche mese". Matteo Renzi parla dalle pagine del Corriere della Sera e traccia la sua nuova 'road map': rimanere dietro le quinte, aiutare la ricostruzione del Pd limitando le incursioni nella scena politica. Un nuovo inizio da raccontare, quello di senatore semplice di Firenze e Scandicci che ha iniziato a girare il mondo facendo discorsi, invitato in Paesi stranieri tra lobby, partiti ...

Che fine ha fatto Melania Trump? La first lady è sparita : Missing Melania. Che fine ha fatto la first lady statunitense? La domanda, mentre si rincorrono teorie cospirative di tutti i tipi sui media americani, rimbalza da una parte...

Irama finalista di Amici 2018?/ L'attacco di Einar segnerà la fine dell'amicizia Che gli lega? : Irama continua a vincere e la cosa ha infastidito anche l'amico Einar che domenica sera, e in settimana, ha mostrato il suo disappunto. Quali saranno le esibizioni nella semifinale di Amici?(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 08:30:00 GMT)

Vittorio Feltri : 'Perché Mattarella alla fine è l'unico vero vincitore su questo governo straccione' : A bocce ferme si ragiona meglio. La soluzione adottata da Mattarella era l' unica praticabile. Il solo vincitore a conti fatti è il presidente. Che, dopo aver commesso alcuni errori che gli abbiamo ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Nostalgia tiranna - Ci manca tutto, anche l’aria, ma l’arte di rifugiarsi in un passato dorato è diventata un’arma maneggiata dai politici p

I due errori fatali Che hanno portato alla fine di Rajoy in Spagna : Per Rajoy, che la stampa ha ribattezzato il presidente dalle sette vite sembra giunta quindi la fine , politica, . Ma quand'è che è precipitato tutto? Spagna Podemos partito di opposizione - afp Un ...

Un toro - due koala e tanti asciugamani : Che fine hanno fatto i regali del Royal Wedding? : Rispedire al mittente. Chissà quante volte lo hanno scritto gli inservienti di Buckingham Palace, che in questi giorni stanno rimandando indietro tutti i regali di nozze inviati a Harry e Meghan da aziende o privati sconosciuti. Secondo un protocollo reale, la coppia non può accettarli in quanto qualcuno potrebbe sfruttare l’occasione per fini commerciali. Così i due sposini, che infatti avevano chiesto donazioni in beneficenza al posto di ...

Che fine ha fatto Melania Trump? : Le assenze ingiustificate Mercoledì Melania non ha presenziato la Giornata di Fitness e Sport della Casa Bianca, uno degli eventi più cari all'ex first lady Michelle Obama. Al suo posto è arrivata ...

La finale di Amici di Maria De Filippi tra il 9 e il 10 giugno - Che fine fanno le date instore di Einar e Irama? : La data della finale di Amici di Maria De Filippi è ancora oggi un mistero. Era ufficiale che fosse il 2 giugno, poi a sorpresa è stata aggiunta una puntata e cancellata la puntata di sabato 2 giugno a favore di domenica 3 giugno. Domenica però andrà in onda la semifinale del programma, non la finale che invece è attesa per la settimana successiva. Resta da chiarire il giorno. C'è chi vocifera il 10 giugno, per conservare lo spostamento alla ...

Fine del lavoro tradizionale? Un nuovo studio rivela Che il 70% delle persone evita l’ufficio per lavorare altrove : Secondo lo studio più di due terzi degli interpellati lavora da remoto una volta alla settimana, mentre oltre il 50% lo fa per metà della settimana, determinando un’importante rivalutazione degli immobili aziendali L’emergere di questa tendenza è dettata da innovazione tecnologica, globalizzazione e cambiamenti nelle aspettative dei lavoratori, secondo IWG, che rappresenta il gruppo primario di aziende fornitrici di spazi di lavoro flessibile, ...

Rinnovabili : Che fine ha fatto l’Era Solare? Se ne parla ai Colloqui di Dobbiaco : La transizione verso l’Era Solare è da tempo al centro di conferenze internazionali, impegni e prese di posizioni dei governi di (quasi) tutto il mondo. Eppure, mai come in questi ultimi anni è cresciuto il divario tra realtà e retorica, con le emissioni globali di CO2 che nel 2017 hanno raggiunto il loro picco e, tanto per rimanere con un esempio in Europa, la rinuncia del governo tedesco al raggiungimento degli obbiettivi climatici delle ...