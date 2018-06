Champions | per Karius commozione cerebrale durante la finale?

Loris Karius/ Visita neurologica alla testa per il portiere del Liverpool dopo la finale di Champions League : Loris Karius: Visita neurologica alla testa per il portiere del Liverpool dopo la finale di Champions League per scongiurare problemi per lo scontro con Sergio Ramos(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Mourinho : 'Presto per allenare una Nazionale - non sono ancora stanco. Amo i Mondiali come la Champions' : Quando sei un ragazzino, o un giovane calciatore, o anche un giovane allenatore, e vedi un giocatore che alza la Coppa del Mondo, sogni sempre di arrivare a quel livello. Ci ho pensato molto quando ...

Pallanuoto - Len Champions League : alla scoperta della Pro Recco : Andiamo alla scoperta di una delle società più blasonate del mondo. La nascita La Pro Recco venne fondata con il nome Rari Nantes Enotria nell'estate del 1913 in mare, davanti ai Bagni Enotria a ...

Skriniar giura fedeltà all'Inter : 'Resto per giocare la Champions' : ' Resto all'Inter per giocare la Champions, questo è il mio obiettivo. Dobbiamo prepararci bene per la prossima stagione ' . Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha confermato così la volontà di ...

Skriniar : 'Resto all'Inter per la Champions' : ''Resto all'Inter per giocare la Champions, questo è il mio obiettivo. Dobbiamo prepararci bene per la prossima stagione'' . Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha confermato così la volontà di ...

Nuova vita per Reina - lo spagnolo rivela : “riporteremo il Milan in Champions. De Laurentiis? Non andiamo d’accordo” : Pepe Reina ha parlato della decisione di accettare l’offerta del Milan, rivelando poi alcuni particolari del suo rapporto con De Laurentiis Esperienza al Napoli terminata, Pepe Reina riparte dal Milan cominciano un nuovo capitolo della propria carriera. Il portiere spagnolo vivrà prima l’esperienza Mondiale per poi vestirsi di rossonero, con l’obiettivo di riportare in Champions il club di Yonghong Li. Intervistato dal ...

Zidane - un trofeo ogni 100 giorni con il Real. Ma ora l’addio rimescola le carte : valzer delle panchine e Champions aperta : Il Real Madrid vincitore delle ultime tre Champions League non ha più il suo allenatore. In una conferenza stampa convocata a sorpresa Zinedine Zidane ha annunciato l’addio: “La squadra ha bisogno di un cambio”, ha spiegato. In meno di una settimana il ciclo dei Blancos sembra essere andato in fumo: aveva cominciato Cristiano Ronaldo, manifestando i suoi mal di pancia subito dopo la finale europea vinta contro il Liverpool, a cui erano ...

Champions League - novità per la prossima stagione : nuovi orari - la quarta sostituzione - liste e più calciatori in finale : Dall’introduzione della quarta sostituzione fino alla modifiche degli orari delle partite: UEFA.com passa in rassegna alcune tra le più importanti novità in UEFA Champions League per il triennio 2018-2021. quarta sostituzione – Dalla stagione 2018/19, potrà essere effettuata una quarta sostituzione nelle partite a eliminazione diretta esclusivamente nei supplementari. Questa modifica non influenzerà le altre tre sostituzioni. • ...

Champions League - 5 novità per l'edizione 2018-2019 : c'è la quarta sostituzione nei supplementari : La Champions League su Sky sarà bellissima: quattro italiane direttamente ai gironi a dar battaglia alle big d'Europa per provare a togliere lo scettro triennale del Real Madrid dalle mani di Zidane. ...

Buffon-Psg - affare fatto : cifre da capogiro per tentare l’assalto alla Champions fallito con la Juventus : Buffon-Psg, ormai manca solo l’ufficialità dell’accordo con il club francese, il portiere azzurro si appresta a tornare all’assalto della tanto agognata Champions League Gigi Buffon si appresta a sposare il progetto Psg. Un progetto molto simile a quello del portiere italiano, dato che entrambe le parti in causa hanno un solo obiettivo in mente: vincere la Champions League. Buffon si appresta dunque a firmare il suo primo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - due colpi clamorosi in attacco per sostituire Higuain e Mandzukic : così si può sognare la Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano Allegri soprattutto quella di non ...