Cerveteri | trovano un rettile sotto il tavolo

(Di lunedì 4 giugno 2018) Si è "seduto a tavola senza invito", mandando nel panico una famiglia di, in provincia di Roma.il, infatti, gli ignari proprietari di casa si sono ritrovati unche, a prima vista, era sembrata una vipera. Allarmati dall'insano ospite, hanno subito allertato la polizia locale che ha chiesto l'intervento delle Guardie Ecozoofile Fareambiente. Come si vede dal video pubblicato sulla pagina Facebook, gli esperti ecozoofili hanno catturato il serpente con un apposito strumento, poi lo hanno infilato in un sacchetto e liberato nel suo habitat naturale. L'invitato-senza-invito, comunque, non era una vipera. Bensì undella fauna locale, anche detto natrix natrix. "Allertati dalla Polizia Locale per il recupero di ciò che ad un occhio poco esperto poteva sembrare una vipera - scrivono le guardie zoofile nel loro post su Facebook - l"animale in questione ...