C’è ancora spazio per ritenere che flessibilità non diventi sinonimo di precarietà?

Francia-Italia - le formazioni ufficiali : C’è ancora Balotelli : Francia-Italia, le formazioni ufficiali – Dopo il successo contro l’Arabia Saudita partita ben più impegnativa per la Nazionale che dovrà vedersela con la Francia, il Ct Roberto Mancini alla ricerca del bis dopo il successo all’esordio ma non sarà di certo facile. Alcuni cambiamenti rispetto alla prima partita ma una certezza è l’impiego di Mario Balotelli nuovamente dal primo minuto, il tridente formato da Berardi e da Chiesa. A ...

MotoGp – Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia : “contento - ma C’è ancora qualcosina da fare” : Michele Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia: il collaudatore Ducati parte subito forte al Mugello Ottima prestazione di Michele Pirro oggi nella prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il pilota Ducati, che corre al Mugello grazie ad una wild card, ha chiuso le Fp1 italiane al secondo posto, dietro solo al connazionale Andrea Iannone, che lo ha beffato nel finale. LaPresse/Alessandro La Rocca Intervistato dai microfoni ...

Cottarelli - ancora niente di fatto. E Lega e M5S riprendono le trattative. Tutto quello che C’è da sapere sulla crisi : Ormai vale Tutto. Per Luigi Di Maio, Mattarella non è più un traditore del popolo ma uno con cui collaborare. Per Matteo Salvini, il governo Lega-M5S si può ancora fare. Per Carlo Cottarelli, il governo tecnico per cui era stato incaricato è forse meglio che resti lettera morta. Cottarelli PRENDE TEMPO Nell’avvicendarsi di colpi di scena più fitto di una puntata de La casa di carta, il punto del mercoledì mattina, 86 giorni dopo le ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome pagherà gli sforzi di oggi nella tappa decisiva di Cervinia? C’è il precedente dello Zoncolan - Dumoulin ci crede ancora : Il Giro d’Italia 2018 non è ancora finito. oggi Chris Froome ha realizzato un’impresa leggendaria. Il britannico dopo un’azione in solitaria di oltre 80 km è andato a trionfare sul traguardo di Bardonecchia, ribaltando la classifica generale e conquistando la Maglia Rosa. Domani ci sarà però un altro tappone alpino durissimo e considerando che Froome ha un vantaggio di 40” su Tom Dumoulin, nulla è ancora scritto. La frazione di Cervinia ...

Chiude «Interview» - ma di Andy Warhol C’è ancora tanto da scoprire : La fine di un’epoca. Molti hanno descritto così la notizia che Interview, la rivista fondata da Andy Warhol nel 1969, cessa la pubblicazione. Il suo editore, il miliardario Peter Brant che l’aveva comprata nel 1989, due anni dopo la morte dell’artista, ha dichiarato bancarotta. Con lunghe interviste telefoniche ben poco editate fatte a celebrity da altre celebrity, Interview non è mai stato un’eccellenza giornalistica quanto piuttosto la ...

La strage di Capaci spiegata a chi ancora non c’era : Il 23 maggio del 1992, il giorno della strage di Capaci, era un sabato. È difficile dimenticarlo. Era uno di quei pomeriggio in cui non è più primavera e non è ancora estate, quelli in cui ci può ha già preso la via del mare. Era uno di quei pomeriggi in cui rimanevano solo vecchi film e lo sport da vedere in televisione e forse neanche quello. Il Giro d’Italia partiva il giorno dopo da Genova, tre giorni prima la Sampdoria aveva perso la finale ...

C’è stato un altro attacco in Indonesia - non è ancora stato rivendicato : Quattro uomini armati di spada hanno attaccato un checkpoint vicino a una stazione provinciale di polizia nella città Indonesiana di Pekanbaru, sull’isola di Sumatra. Un poliziotto è stato ucciso dopo essere stato investito da un veicolo, mentre altri due hanno The post C’è stato un altro attacco in Indonesia, non è ancora stato rivendicato appeared first on Il Post.

Non C’è intesa su premier e contratto - il governo slitta ancora : Incontri a ripetizione ma l’intesa su premier e contratto non c’è:?M5S?e Lega chiedono tempo al Colle...

Governo - Di Maio – Salvini : vertice nella notte. Il nome del premier ancora con C’è : L’ultimo vertice è finito in piena notte. È durato tre ore l’ennesimo summit nel centro di Milano tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che questa volta si sono ritrovati all’hotel President di Largo Augusto. Un vertice lungo, il quarto del week end tra riunioni tecniche con le delegazioni e incontri a due, che aveva sul tavolo l’ultimo fondamentale dettaglio della trattativa tra Lega e Movimento 5 stelle: il nome del ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Ferrari - C’è già l’occasione per rifarti! In settimana si gira ancora al Montmelò : Il GP di Spagna è andato decisamente al di sotto delle aspettative per la Ferrari. Sebastian Vettel ha chiuso al quarto, con una strategia che farà discutere, mentre Kimi Raikkonen è stato costretto al ritiro da un problema alla power unit, il secondo nel corso del weekend e nonostante il cambio di ben tre elementi dopo la giornata di venerdì. Il campanello d’allarme ha suonato in maniera decisamente forte. A Barcellona la Ferrari è ...

Tavolo M5S-Lega : «Possibile convergenza su premier terzo». Ma il nome ancora non C’è : Salvini e Di Maio hanno lasciato l’incontro che va avanti tra le rispettive delegazioni per definire il «contratto per il governo del cambiamento». Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al Tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi»...

“Mi è preso un colpo”. Amici - Maria De Filippi ko. La confessione da Silvia Toffanin - nel discorso c’entra ancora una volta Biondo : Se le ragazzine lo amano lo stesso non può dirsi dei giudici che non perdono occasione per sottolineare le sue mancanza. Eppure, nel bene e nel male, Biondo è il vero protagonista di questa edizione 2018 di Amici. Un futuro incerto il suo, un passato che ha fatto sobbalzare sulla sedia Maria De Filippi che lo ha raccontato da Silvia Toffanin nello speciale che Verissimo dedica ad Amici. La conduttrice spiega, in particolare, che quando ha ...

Crozza è ancora una volta Paolo Sorrentino. E C’è anche l’immancabile suora che fuma : Maurizio Crozza ancora una volta negli esilaranti panni del regista Paolo Sorrentino e la sua immancabile “suora che fuma” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo Crozza è ancora una volta Paolo Sorrentino. E c’è anche l’immancabile suora che fuma proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. C’è ancora Thiem all’orizzonte! : Dando un’occhiata al tabellone degli Internazionali d’Italia, un brivido sarà corso lungo la schiena dello spagnolo Rafael Nadal: ancora una volta, come accaduto lo scorso anno al Foro Italico, e come successo oggi a Madrid, il maiorchino potrebbe incrociare sulla terra rossa capitolina l’austriaco Dominic Thiem, che lo ha battuto in entrambe le circostanze citate. Lo scontro tra Nadal e Thiem non è raro sulla terra battuta: un ...