Castaner | l' Italia ha votato coi piedi

Christophe Castaner : "L'Italia ha votato con i piedi per colpa dell'Europa" : "Per colpa dell'Europa l'Italia ha votato con i piedi". Il fedelissimo di Emmanuel Macron, Christophe Castaner, non le manda a dire sul risultato delle elezioni italiane."L'esito elettorale in Italia è anche il risultato dell'abbandono da parte dell'Europa rispetto alla questione dei migranti - afferma intervistato da Territoire d'Infos -. L'Italia, a causa della vicinanza con la Libia, si è ritrovata a dover gestire una ...