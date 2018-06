“Caro ministro | noi esistiamo” Le famiglie gay inondano di foto la pagina Fb di Fontana

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) Prima le nega, poi le cancella a colpi di click. Sono learcobaleno viste dal neoleghista Lorenzoche, a pochi giorni dal suo insediamento, mette in pratica il primo comandamento del suo ministero: "Learcobaleno non esistono". Detto, fatto. Ilha cancellato centinaia digrafie e messaggi che i cittadini avevano postato sulla suaFacebook. Immagini che ritraevanoarcobaleno e coppie omosessuali che annunciavano: "Caro, noi esistiamo".disorridenti, a tavola con i genitori, in montagna, con il cane o abbracciati davanti all'obiettivo e sullo sfondo il mare. O ancora ritratti di due mamme con il loro figlio mentre giocano sul divano di casa. Una troll-bombing lanciata sabato 2 giugno da Cathy La Torre, avvocato e attivista Lgbt, dopo le affermazioni del neoleghista. Sotto al video del ...