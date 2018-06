romadailynews

: Carabinieri lo cercano da mesi ed esibisce documenti contraffatti: arrestato: Un cittadino… - romadailynews : Carabinieri lo cercano da mesi ed esibisce documenti contraffatti: arrestato: Un cittadino… - Daviderel4 : RT @RadioLondra_: Carabinieri cercano auto omicida migrante - RadioLondra_ : Carabinieri cercano auto omicida migrante -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma:è cittadino albanese Roma – Un cittadino albanese è statodaidella Stazione Roma Madonna del Riposo. L’uomo, di 33 anni, ha cercato di eludere il controllo richiesto dai militari esibendo 2falsi. I certificati esposti risultavano infatti appartenenti ad un’altra persona, in quanto ricercato dal mese di ottobre dello scorso anno. Nello specifico, ihanno fermato il 33enne in largo Boccea, per un normale controllo. Nel tentativo di eludere il controllo, ha prima fornito false generalità e poi si è dato alla fuga, terminata dopo pochi metri. Bloccato dai militari, l’uomo ha esibito dued’identità. Una carta d’identità e una patente di guida. Entrambi rilasciati da autorità romene. I, insospettiti dal suo comportamento, hanno approfondito il controllo. Da questo è emerso ...