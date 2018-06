CARABINIERI ARRESTANO DUE PUSHER CON OLTRE 2 KG DI HASHISH E 100 GR DI COCAINA

Padova : ad Abano CARABINIERI ARRESTANO il ‘ladro acrobata’ delle Terme (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il fermato indossava guanti e felpa di colore nero e calzava berretto con cappuccio che travisava in parte il volto. Una volta aperta l’abitazione grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco (la famiglia che vi abita si trovava fuori Abano per trascorrere un weekend al mare) veniva effettuata un’accurata ispezione dei locali: in una delle camere da letto veniva riscontrata l’apertura di ...

Padova : ad Abano CARABINIERI ARRESTANO il ‘ladro acrobata’ delle Terme (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Ma la caparbietà dei Carabinieri di Abano consentiva di fare un’ulteriore importante scoperta: il ladro, condotto in caserma, esibiva infatti un documento di identità e una patente guida intestati a un cittadino rumeno, regolarmente residente in Italia, rivelatisi completamente falsi e lo straniero veniva infine identificato in un, 33enne originario della Moldavia, irregolare sul territorio ...

Padova : ad Abano CARABINIERI ARRESTANO il ‘ladro acrobata’ delle Terme : Padova, 4 giu. (AdnKronos) – I Carabinieri di Abano Terme erano da diverso tempo sulle tracce di un ladro ‘professionista” che, per il ricorrente modus operandi utilizzato (praticava senza fare rumore accurati fori sugli stipiti delle porte delle abitazioni o vi si introduceva passando dalle finestre lasciate semi aperte ai piani alti dei condomini quindi, aver depredato le case dei preziosi in oro e argento presenti, ...

Catania - i CARABINIERI si 'imbucano' al rave party alla Plaja e arrestano pusher : I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza un 26enne di Licata, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze ...

Padova : CARABINIERI ARRESTANO ricattatrice di lusso : Padova, 24 mag. (AdnKronos) – Si pagava la bella vita con i soldi di un facoltoso imprenditore. Arrestata dai carabinieri per estorsione una avvenente 42enne che ha tentato di estorcere 150.000 euro ad un ricco uomo di affari minacciandolo di rivelare la sua relazione clandestina alla moglie. L'articolo Padova: carabinieri arrestano ricattatrice di lusso sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Scoglitti - CARABINIERI ARRESTANO pusher algerino : I carabinieri della Stazione di Scoglitti la notte scorsa hanno arrestato un algerino di 50 anni sorpreso a cedere droga a due giovani.

Peculato e detenzione di droga : i CARABINIERI di Monza arrestano tre colleghi : I carabinieri del Nucleo investigativo di Monza hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia in carcere nei confronti di tre colleghi in quanto ritenuti responsabili a vario titolo e in concorso, ...

Roma : CARABINIERI ARRESTANO 3 rapinatori in piazza della Repubblica : Roma: uno smartphone e una collana d’oro gli oggetti rubati Roma – Paura questa notte a piazza della Repubblica a Roma. Una coppia di turisti è stata attorniata dai una banda di malviventi. I rapinatori hanno minacciato i malcapitati con un coltello, impossessandosi di un telefonino e di una collana d’oro. In manette sono finiti 3 cittadini algerini, tra i 19 e i 29 anni. Il terzetto è stato arrestato dai Carabinieri del ...

Droga - CARABINIERI individuano e arrestano due latitanti in Albania : Droga, carabinieri individuano e arrestano due latitanti in Albania Droga, carabinieri individuano e arrestano due latitanti in Albania Continua a leggere L'articolo Droga, carabinieri individuano e arrestano due latitanti in Albania proviene da NewsGo.

I CARABINIERI ARRESTANO i latitanti Keci Astrit e Sufja Shkelqim : Brillante operazione dei Carabinieri che hanno individuato e arrestato in Albania due latitanti da anni. Si tratta di Keci Astrit

Droga - CARABINIERI individuano e arrestano due latitanti in Albania : Individuati e arrestati dai carabinieri in Albania due cittadini albanesi latitanti da anni, Keci Astrit e Sufja Shkelqim, su cui gravava un ordine di arresto per associazione a delinquere finalizzata ...

Lecco : rapine sul treno - CARABINIERI ARRESTANO minorenne (2) : (AdnKronos) - Il minorenne, nato a Lecco e di origini magrebine, il 29 gennaio scorso sulla linea Milano-Lecco, fra le stazioni di Airuno e Lecco, aveva rapinato un pensionato italiano e due giovani studenti stranieri. In entrambi i casi il giovane, con il volto parzialmente nascosto da un cappuccio