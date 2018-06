Carabiniere fa sesso in caserma e poi va a segnare gli straordinari

Carabiniere napoletano fa sesso in caserma e si segna lo straordinario : indagato : Ha avuto un rapporto sessuale di notte in una caserma di Ravenna, con una donna conosciuta poco prima in un bar. Per farlo, un appuntato scelto dei carabinieri di 48 anni avrebbe ingannato il piantone ...

Ravenna - Carabiniere porta due donne in caserma e segna lo straordinario/ Indagato : sesso - truffa e denunce : Ravenna, notte hot in caserma e segna lo straordinario. carabiniere Indagato per truffa e falso: ha avuto un rapporto sessuale con una ragazza conosciuta prima in un bar(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:31:00 GMT)

Carabiniere fa sesso in caserma e si segna lo straordinario : denunciato : Un appuntato dei carabinieri è indagato a Ravenna per truffa e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale per aver portato in caserma di notte due donne, con una delle quali avrebbe avuto un ...

Carabiniere porta donna in caserma per fare sesso ma si segna lo straordinario : indagato : La vicenda scoperta per caso dopo che la donna ha denunciato il militare per violenza sessuale. Le indagini hanno scagionato il Carabiniere dalla gravissima accusa ma hanno portato alla luce anche il suo comportamento scorretto: avrebbe detto ai colleghi che doveva acquisire preziose informazioni investigative dalla donna e poi si sarebbe segnato anche lo straordinario.Continua a leggere

Carabiniere fa sesso in caserma e si segna lo straordinario : indagato - : Un appuntato dovrà rispondere del reato di truffa e falso ideologico per i fatti commessi a Ravenna a gennaio. Il militare nel frattempo è stato trasferito

Carabiniere fa sesso in caserma e si segna lo straordinario : indagato : Carabiniere fa sesso in caserma e si segna lo straordinario: indagato Un appuntato dovrà rispondere del reato di truffa e falso ideologico per i fatti commessi a Ravenna a gennaio. Il militare nel frattempo è stato trasferito Parole chiave: ...

Ravenna - Carabiniere porta due donne in caserma : fa sesso con una di loro e poi segna ora di straordinario : Truffa e falso. Sono queste i reati contestati a un appuntato dei carabinieri indagato a Ravenna. Ma la vicenda giudiziaria del militare supera non solo le norme del codice penale ma i limiti della farsa. Il pubblico ufficiale è accusato di aver portato in caserma di notte due donne, con una delle quali avrebbe avuto un rapporto sessuale. I fatti risalgono all’11 gennaio e il militare nel frattempo è stato trasferito, riferisce il Resto del ...