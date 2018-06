“Cara | devo uscire per lavoro” e invece va con l’amante La moglie lo segue e finisce

caffeinamagazine

: RT @e_terranova: Secondo la neo ministra della Salute @GiuliaGrilloM5S in Sicilia restano solo i medici di livello inferiore. Cara ministra… - SoloCristy : RT @e_terranova: Secondo la neo ministra della Salute @GiuliaGrilloM5S in Sicilia restano solo i medici di livello inferiore. Cara ministra… - _strjngersi_ : RT @paynosheart: Allora Emmina cara adesso tu ci dai segni di vita perché io devo iniziare a stalkerarti al massimo mi accontento anche di… - minatozalcholic : RT @paynosheart: Allora Emmina cara adesso tu ci dai segni di vita perché io devo iniziare a stalkerarti al massimo mi accontento anche di… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) La gelosia, si sa, è una delle cause più frequenti in fatto di omicidi passionali. Ci sono aspetti della vita di coppia che, se spezzati, innescano una serie di connze a volte terribilmente violente nei confronti del partner che ha causato il fattaccio. L’ultima, ma solo in ordine di tempo e di potenza mediatica, ci arriva dall’altra parte del mondo, più precisamente dal Brasile, dove una donna, ha barbaramente ucciso suo marito, mentre era intento a tradirla con la sua amante. I filmati della telecamera a circuito chiuso sequestrati dalla polizia, hanno mostrato Maria das Gracas Andrade Lopes, 30 anni, mentreil marito Salim de Alencar in sella ad un motorino. Poco prima, alcuni istanti prima di lei, a fermarsi un altro motorino nel quale viaggiavano il marito e, si era fermato su strada, davanti a un motel, usato dai due per consumare i loro impeti di ...