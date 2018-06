Captain America The Winter Soldier film stasera in tv 8 giugno | trama | curiosità

cubemagazine

: RT @datemiarya: STO GUARDANDO CAPTAIN AMERICA CIVIL WAR E OMG CHE CUTIE PETER PARKER PIANGO ORA CAPISCO PERCHÉ AMATE COSÌ TANTO TOM HOLLAND… - sarcvastichoran : RT @datemiarya: STO GUARDANDO CAPTAIN AMERICA CIVIL WAR E OMG CHE CUTIE PETER PARKER PIANGO ORA CAPISCO PERCHÉ AMATE COSÌ TANTO TOM HOLLAND… - asphodeIhus : Io il cameo di Chris Evans come Captain America impersonato da Loki in Thor: The Dark World non lo dimentico - Captain_Marlow : AHAHAH! Ti vedo citare a raffica il NYT che fu, il WAPO peggio, the Independent e The Guardian, adesso il Puffingto… -

(Di lunedì 4 giugno 2018)Theè ilin tv venerdì 82018 in onda in prima serata su Rai 2. Per la regia di Joe Russo e Anthony Russo, nel cast ritroviamo Chris Evans nei panni del protagonista, Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVThein tv: scheda TITOLO ORIGINALE:– The3D USCITO IL: 26 marzo 2014 GENERE: Azione, Avventura, Fantasy ANNO: 2014 REGIA: Joe Russo, Anthony Russo CAST: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Scarlett Johansson, Robert Redford, Sebastian Stan, Cobie Smulders, Frank Grillo, Toby Jones, Emily VanCamp DURATA: 128 MinutiThein tv:...