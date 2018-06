CAOS LIBIA Elezioni e pacificazione | il flop di Macron rilancia l' Italia

Tripoli prigioniera del CAOS E Macron vuol rubarci la Libia : Tripoli è paralizzata dalle milizie. Roma dai veti in salsa europea del Presidente Sergio Mattarella e dagli accordi impossibili tra Lega e Cinque Stelle. Ma nel caos libico e in quello romano sguazza un Emmanuel Macron deciso a fregarci l'ex colonia e le sue ricchezze energetiche. Certo i suoi piani non sembrano procedere per il meglio. Il blocco dei ministeri libici, circondati venerdì notte degli armati della Brigata 301 arrivata in forze da ...

Libia - il CAOS armato chiama in causa l'Italia e il governo in gestazione : "Do you remember Libia?". Vademecum per il nascente governo giallo-verde. Libia, sinonimo di caos armato, di territori in mano a trafficanti di esseri umani in combutta con milizie, tribù e, spesso, funzionari governativi. Libia, retta da un esecutivo su cui l'Italia, almeno nei governi uscenti, aveva puntato ma che non sembra in grado di controllare neanche la capitale, Tripoli. Libia, dove alla frontiera con la Tunisia l'Isis, in rotta ...