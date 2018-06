Canone Tv | la richiesta di esenzione per il 2018 va inviata entro il 30 giugno

today

: Canone Rai: richiesta di esenzione entro il 30 giugno (scarica il modulo) - Consumatrici : Canone Rai: richiesta di esenzione entro il 30 giugno (scarica il modulo) -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Per i contribuenti che non hanno più un televisore in casa è il momento di chiedere la disdetta delTv, così da non pagarlo (inutilmente) nella bolletta elettrica. Per...