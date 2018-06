Cane da Pastore Belga | carattere e razze

Australian Shepherd o Cane Pastore Australiano : Australian Shepherd, non pensate che arrivi da dove sembra, perché è un Pastore made in USA anche se è chiamato Cane da Pastore Australiano come secondo nome. Nonostante la confusione dei nomi è una razza riconosciuta dalla FCI e perfino considerata preziosa. L’Australian Shepherd è un ottimo Cane da lavoro, particolarmente apprezzato per come conduce greggi, ma si rivela anche un buon Cane da appartamento di taglia media. ...