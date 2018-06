Candidato al Congresso Nathan Larson ammette | ' Sono un pedofilo'

Blastingnews

(Di lunedì 4 giugno 2018) L'edizione web del Regno Unito dell'Huffington Post ha riportato qualche giorno fa una notizia che lascia di stucco:indipendente di 37 anni alin Virginia, di professione contabile, ha ammesso lo scorso giovedì ai giornalisti di essere une di aver abusato della sua ex-moglie. Non è finita qui. Contattato dai giornalisti al telefono,ha confermato di aver aperto numerosi siti web e chat, ormai chiusi, che fungevano da punto d'incontro sul web per misogini, violenti e pedofili come lui. Il, in particolare, era riuscito ad attirare l'attenzione della stampa dopo aver condiviso nel corso della sua campagna elettorale l'indirizzo IP di uno di questi forum. L'articolo dell'Huffington Post dichiara che al telefono ilha parlato apertamente della pedofilia senza apparentemente alcuna preoccupazione in ...