Cancro al seno | con un test il 70% delle donne può evitare la chemioterapia

Cancro al seno - chemio evitabile nel 70% dei casi di tumore più frequente con test genetico : La chemio dopo l’intervento potrebbe essere evitabile per il 70% delle donne colpite dalla forma di tumore al seno più frequente, se si utilizzasse un test su 21 geni. È la conclusione di un maxi studio Usa di fase III, presentato a Chicago al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) nella sessione plenaria più importante. Il lavoro ha arruolato 10.273 donne con il tipo più comune di Cancro al seno, cioè con recettori ...

Kylie Minogue : «Io - che ho sconfitto il Cancro al seno» : «L’ultima decade mi ha portato anche la sfida del cancro al seno. Che ho vinto grazie all’aiuto della famiglia, degli amici, dei medici e di tutte le persone che mi hanno supportato». Kylie Minogue, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, torna con la mente ad uno dei peggiori periodi della sua vita: nel 2005, all’apice del successo mondiale, ha scoperto infatti di avere un tumore al seno e si è ritirata dalle scene per curarsi. Una dura ...

Veleno antimonio nelle bottiglie di plastica riscaldate causa Cancro al seno? Chiariamo l’ultimo catena : L'antimonio è davvero un Veleno contenuto nelle bottiglie d'acqua di plastica riscaldate perché esposte al sole in grado di scatenare anche un cancro al seno? L'ultima catena social in circolazione su Facebook e WhatsApp e con target di riferimento principale le donne va assolutamente chiarita, in ogni sua parte. Intanto c'è da dire che lo stesso messaggio con protagonista il residuo tossico antimonio è circolato sul web anche nel recente ...

?Tumore al seno : è calabrese il primo chirurgo in Italia a utilizzare una nuova rete a matrice per la cura del Cancro : Il primo utilizzo in Italia di una innovativa matrice (fra quelle in commercio) a rete acellulare di collagene di derivazione cutanea fetale bovina nella ricostruzione mammaria porta la firma di un calabrese. Si tratta del chirurgo senologo-oncologo Domenico Gerbasi, originario di Spezzano Albanese (nel cosentino) e attuale coordinatore della Breast Unit Bergamo Est (www.seonologiabergamoest.it) con sede presso l’ospedale “Bolognini” di ...

Carlo Cracco cucina contro il Cancro al seno per la cena di beneficenza di Eurama : Carlo Cracco cucinerà per Eurama, l'Associazione internazionale per la lotta del tumore al seno fondata da Umberto Veronesi. Una cena di beneficenza, quella del 31 maggio prossimo presso Garage Italia di Milano, che si propone di portare l'attenzione sulla patologia e, soprattutto, sulla prevenzione. In quest'occasione, alla presenza dello chef Carlo Cracco, si parlerà anche di alimentazione come forma di prevenzione della ...

Race for the cure - in 72mila contro il Cancro al seno : Al nastro di avvio è stata simbolicamente collocata ed esposta al pubblico la coppa del mondo di pallavolo. Prima dello start, il campione Andrea Lucchetta ha fatto un giro d'onore lungo il ...

Cancro seno - al via campagna che dà voce alle donne : Voci di donne con tumore al seno metastatico di nuovo protagoniste nelle piazze italiane . Torna con nuove storie e nuove tappe " Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico ", ...

Blizzard in campo contro il Cancro al seno : Inoltre Blizzard ha radunato una squadra di creatori di contenuti di Overwatch per trasmissioni in streaming a sostegno della causa.

Overwatch : ecco la skin Mercy Rosa per sostenere la lotta contro il Cancro al seno : ... rilasciato una collezione unica di spray e icone di Mercy Rosa che puoi ottenere come Twitch Drop, e radunato una squadra epica di creatori di contenuti di Overwatch per degli streaming a sostegno ...

Overwatch : ecco la skin Mercy Rosa per sostenere la lotta contro il Cancro al seno : Blizzard ha deciso di dare vita a una iniziativa che fino al 21 maggio permette di sostenere la lotta contro il cancro al seno semplicemente acquistando una skin di Overwatch dedicata a Mercy, acquistando una maglietta o ancora partecipando a delle live che continueranno proprio fino alla fine dell'iniziativa.ecco l'iniziativa presentata attraverso il comunicato di Blizzard:Brillante scienziata e angelo custode di Overwatch, la dottoressa Angela ...

Cancro al seno - scandalo sanità in Gb : «Più di 270 donne morte per un errore del computer» : Decine e decine di donne morte, centinaia di migliaia di diagnosi mancate. È lo scandalo che sta scuotendo il Regno Unito, dopo che il Segretario di Stato per la Salute del Regno Unito, Jeremy...

Tumori - lampioni a led sotto accusa : aumenterebbero il rischio di Cancro alla prostata e al seno : Una ricerca, pubblicata su “Environmental Health Perspectives“, e condotta dalla Università di Exeter e dal Barcelona Institute for Global Health, ha esaminato 4mila persone in 11 diverse regioni della Spagna, ed ha stabilito un possibile collegamento tra l’esposizione all’illuminazione stradale al led e un rischio (doppio) di sviluppare un tumore alla prostata e di 1,5 volte per il cancro al seno: i ricercatori ritengono ...