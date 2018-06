Campidoglio | al via  sperimentazione “sigillante asfalto”

Campidoglio - al via percorso riqualificazione area ex parcheggio viale Leonardo da Vinci : Campidoglio, al via percorso per riqualificazione area ex parcheggio viale Leonardo da Vinci. Incontro con comitati di quartiere VIII Municipio per confronto su progetto. È partito il piano di riqualificazione dell’ex parcheggio di viale Leonardo da Vinci attraverso un confronto diretto con il Municipio VIII. Il progetto che sarà presentato dall’Amministrazione alla cittadinanza prevede nuove aree pedonali, stalli di sosta, una zona verde, una ...

Atac - rinviata la decisione del tribunale sul concordato. Il Campidoglio manda le controdeduzioni ma senza il bilancio : Atac consegna le perizie complete sugli immobili, aggiorna il piano entrate, tiene il punto sul pagamento anticipato di 55 milioni alle banche e, in questo modo, guadagna tempo prezioso sul pronunciamento dei giudici. Una manna dal cielo, se si considera l’assenza di prospettive certe sulla composizione del futuro governo. Formalmente passeranno 15 giorni, ma di fatto ci vorrà più di un mese prima che possa esservi un responso da parte del ...

Atac - rinviato il giudizio del tribunale sul concordato. Il Campidoglio manda le controdeduzioni ma senza il bilancio : Atac consegna le perizie complete sugli immobili, aggiorna il piano entrate, tiene il punto sul pagamento anticipato di 55 milioni alle banche e, in questo modo, guadagna tempo prezioso sul pronunciamento dei giudici. Una manna dal cielo, se si considera l’assenza di prospettive certe sulla composizione del futuro governo. Formalmente passeranno 15 giorni, ma di fatto ci vorrà più di un mese prima che possa esservi un responso da parte del ...

Mondo di mezzo - 20 rinvii a giudizio e una condanna in abbreviato : a processo anche ex capogruppo Pd in Campidoglio : Una condanna col rito abbreviato e altri venti rinvii a giudizio, compreso l’ex capogruppo del Pd in Campidoglio. Inizierà il prossimo 19 settembre un altro processo su uno dei filoni dell’inchiesta su Mondo di mezzo. Lo ha deciso il gup di Roma Monica Ciancio ordinando il rinvio a giudizio per Francesco D’Ausilio, ex numero uno del Pd in consiglio comunale, l’ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon e il ras delle coop ...

Campidoglio - domenica 13 maggio al via terza giornata pedonalizzazioni nei Municipi : Il 13 maggio arriva la terza domenica dedicata alle pedonalizzazioni nei Municipi di Roma. Diverse strade saranno chiuse al traffico con aree dedicate ad eventi culturali e mercatini locali. Secondo la Sindaca di Roma Virginia Raggi i Municipi si animeranno per un giorno, creando un’occasione di festa per il quartiere. Con vie libere da smog e traffico i cittadini hanno l’occasione […]

ATAC - Campidoglio RINVIA REFERENDUM TRASPORTO PUBBLICO/ Si vota a ottobre - insorge Fassina : CAMPIDOGLIO RINVIA REFERENDUM TRASPORTO PUBBLICO: votazioni differite a ottobre per non sovrapporre la tornata elettorale con le votazioni amministrative per i Municipi(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:45:00 GMT)

Roma - il referendum su Atac non s'ha da fare : il Campidoglio rinvia tutto : Slitta a Roma la data del referendum che dovrà decidere le sorti di Atac, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico. Il Campidoglio, tramite una nota stampa diffusa oggi, ha deciso di rinviare la consultazione a data...

Caritas : Incendio Via Marsala - nessuna risposta dal Campidoglio : Roma – Monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma ha parlato al Sir. In merito all’Incendio di ieri tra le baracche di cartone, legno e altro materiale infiammabile nella cancellata esterna all’Ostello ‘Don Luigi Di Liegro’ della Caritas di Roma in via Marsala. La struttura esterna dell’ostello ha subito il crollo quasi totale del controsoffitto e dei corpi illuminanti. Uno degli operatori della ...

Roma - quando pagare sei euro al Campidoglio è una via crucis : E che ci vuole a pagare 6,16 euro al Comune? Vado , forse faccio un po' di fila, ma pazienza, , verso l'obolo ed è fatta. Mi resta il tempo per andare in palestra e fare la spesa. Questo rimugina tra ...

Campidoglio : Al via pedonalizzazione Largo Agnesi : Roma – Ieri è avvenuta la consegna delle aree e in settimana partiranno i lavori per la pedonalizzazione completa di Largo Gaetana Agnesi, il Belvedere sul Colosseo. Il primo intervento, come da programma, prevede la chiusura al traffico del tratto che affaccia su via dei Fori Imperiali. In corrispondenza dell’uscita della stazione metropolitana della linea B. Le operazioni dureranno circa una ventina di giorni. “Oggi la terrazza sul ...

Memoria : Campidoglio - dal 9 all’11 aprile 14 scuole in viaggio a Fossoli - Marzabotto - Sant’Anna di Stazzema : Prosegue il Progetto della Memoria promosso da Roma Capitale. Dal 9 all’11 aprile si svolgerà ‘Storie di luoghi della Memoria: Fossoli e il Parco della Pace’, un viaggio a Fossoli (Modena), Marzabotto (Bologna), Sant’Anna di Stazzema (Lucca). Anch’esso ruota attorno a quattro parole chiave: storia, testimonianza, Memoria, impegno. L’assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale, Laura […]

Campidoglio - Raggi sente Zingaretti per immobile in via Gomenizza : Campidoglio, Raggi sente Zingaretti: proseguiamo iter assegnazione a Miur immobile comunale in via Gomenizza. “Massimo sostegno a progetto innovativo per realizzare centro polifunzionale dedicato a persone con disabilità”. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha sentito telefonicamente il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. La prima cittadina ha ottenuto rassicurazione circa il proseguimento dell’iter per l’assegnazione al Ministero ...

Campidoglio - al via secondo ciclo di lavori della Consulta cittadina : Campidoglio, al via secondo ciclo di lavori della Consulta cittadina. Meleo: “Presentato primo bilancio azioni svolte per la sicurezza stradale”. Stefàno: “Tavoli inter-dipartimentali su iniziative in programma”. Roma – Si è tenuto questa mattina in Campidoglio un incontro della Consulta cittadina della Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità per illustrare i risultati del primo ciclo di attività messe in atto dai Gruppi di ...