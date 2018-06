CAMION RIFIUTI ABBATTE PORTICATO PIEVE DI CARMIGNANO Salva Visitazione Pontormo

Prato - CAMION dei rifiuti sbaglia manovra e sventra il portico dell'antica Pieve di Carmignano : E se un camion della spazzatura sbaglia sse manovra e abbattesse la colonna millenaria di un'antica chiesa? No, non siamo nella sfera di ipotetici scenari. E' accaduto realmente. E' successo alle prime ...

CAMION RIFIUTI abbatte porticato rinascimentale chiesa Carmignano/ Ultime notizie : Visitazione Pontormo è ok : Carmignano , Camion rifiuti abbatte il porticato rinascimentale della chiesa e pieve di San Michele: no feriti, danni enormi. Salva la Visitazione del Pontormo ora a Palazzo Pitti a Firenze(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 11:27:00 GMT)

CAMION dei rifiuti sbaglia manovra e abbatte la colonna dell'antica Pieve di Carmignano : di Laura Larcan E se un Camion della spazzatura sbaglia sse manovra e abbatte sse la colonna millenaria di un'antica chiesa? No, non siamo nella sfera di ipotetici scenari. E' accaduto realmente. E' ...

Prato - sbaglia manovra : CAMION dei rifiuti abbatte la colonna dell'antica Pieve di Carmignano : E se un camion della spazzatura sbaglia sse manovra e abbatte sse la colonna millenaria di un'antica chiesa? No, non siamo nella sfera di ipotetici scenari. E' accaduto realmente. E' successo alle prime ...

Stir al collasso con file di CAMION : una nave salva dall'emergenza rifiuti : Duecentocinquanta tonnellate di rifiuti ancora in strada. file all'esterno degli Stir e una nave al porto pronta a salpare per la Spagna, appena raggiunte le 2mila 800 tonnellate di spazzatura. ...

L’autista lancia i rifiuti nel bosco e il CAMIONista si infuria. Ecco come riesce a fargli cambiare idea : Un camionista si trova incolonnato nel traffico, in Polonia, e nota un uomo a bordo di un furgone poco più avanti che con totale nonchalance lancia i suoi rifiuti direttamente nel bosco. Sceso dal camion, l’autotrasportatore raggiunge furioso il furgone e lancia al suo interno un contenitore. Senza andare troppo per il sottile rimprovera L’autista incivile che, sceso dalla vettura, recupera con la coda tra le gambe tutto quello che aveva ...