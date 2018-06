Camera : giovedì capigruppo per calendario - c’è anche Def : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Si terrà giovedì una nuova capigruppo della Camera per stabilire il calendario dei lavori. Tra i provvedimenti, il Def che dovrà essere votato dall’aula della Camera e del Senato nella settimana dall’11 al 15 giugno. La data sarà concordata con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. L'articolo Camera: giovedì capigruppo per calendario, c’è anche Def sembra essere il primo su Meteo Web.