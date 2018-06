Calciomercato | Torino | Donsah lontano | lo chiama la Bundesliga

Calciomercato Torino : il rinforzo arriva dalla Fiorentina - mossa anche per l’attacco - tutti i nomi : Calciomercato Torino – Il Torino si candida ad essere protagonista della prossima finestra di mercato, i granata al lavoro per costruire una squadra competitiva. In partenza il terzino Barreca (potrebbe andare alla Fiorentina), secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sondaggio per Biraghi reduce da una stagione positiva con la maglia della Fiorentina. Per la difesa si prova a chiudere per Lucas Verissimo, valutazione ...

Calciomercato Torino - spunta il nome di Ferrari : Si scriveva ieri di Juan Jesus e torniamo a farlo oggi, mantenendo quel filo coerente fin da subito dipanato, allorché si è data la notizia del sorprendente sondaggio granata per il centrale della ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Calciomercato Torino - asse con la Spal : in 5 pronti a cambiare maglia : Calciomercato Torino – Il Torino al lavoro per non lasciarsi trovare impreparato per la prossima stagione, il presidente Cairo ha l’intenzione di costruire una squadra competitiva da regalare al tecnico Walter Mazzarri. asse di mercato con la Spal, in 5 potrebbero cambiare maglia, si tratta di Viviani, Grassi e Lazzari che dovrebbero diventare granata mentre sono pronti a fare percorso inverso Bonifazi e Valdifiori. La situazione più ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

Calciomercato Torino - mossa a sorpresa nelle ultime ore : Calciomercato Torino – Il mercato del Torino entra nel vivo nelle ultime ore mosse a sorprese da parte del presidente Cairo, Didier N’Dong è ad un passo. Il centrocampista gabonese del Sunderland è vicinissimo alla firma col club granata. Skysport UK parla di accordo vicino, con un trasferimento che si aggirerà attorno ai 6,6 milioni di sterline, circa 7,5 milioni di euro. Il centrocampista ha disputato 18 gare in questa stagione nel ...

Calciomercato Spal - doppia trattativa con il Torino : le ultime : Calciomercato Spal – Dopo la fantastica salvezza conquistata nel campionato di Serie A, la Spal è al lavoro per preparare la prossima stagione, in particolar nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca per la conferma in panchina del tecnico Semplici, adesso si può pensare al Calciomercato. Nelle ultime ore vi avevamo parlato di una trattativa avanzata con il Torino per il ritorno del difensore Bonifazi, adesso altro contatto con il club ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

Calciomercato Torino - c’è chi si propone al club granata… : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce da una stagione nel campionato di Serie A non entusiasmante, adesso il club granata lavora per rinforzare la rosa e consegnare al tecnico Walter Mazzarri una squadra sempre più competitiva. Un reparto che ha bisogno di nuovi innesti è sicuramente la difesa, trattativa con Verissimo del Santos ma ancora c’è distanza tra domanda ed offerta. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - offerta con tripla contropartita al Torino per Belotti : Calciomercato Milan – Il Milan sta lavorando intensamente sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Gennaro Gattuso, i nomi sul taccuino sono quelli di Depay, Dembele, Fellaini e Badelj, due di questi due potrebbero diventare rossonero. Ma continua la corsa ad un top player in attacco, il sogno è Immobile ma la pista è più che complicata, ecco perchè è tornata prepotentemente in pole la candidatura ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo Juve - Torino scatenato - mosse di Lazio e Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Calciomercato continua a regalare grosse emozioni, anche oggi una giornata molto importante. Sarri adesso ha intenzione di guardare in Italia per rinforzare il Chelsea (accordo ormai imminente) e la prima richiesta sarebbe molto chiara: Gonzalo Higuain. Il Pipita non è reduce da una stagione entusiasmante, buona ma non entusiasmante e potrebbe cambiare maglia, il Chelsea ...

Calciomercato Torino - blitz per il centrocampo : l’ultima idea di Cairo : Calciomercato Torino – Dopo qualche giorno di riflessione il Torino è pronto a muoversi sul mercato e regalare i giusti rinforzi al tecnico Walter Mazzarri. Nelle ultime ore doppia mossa in entrata per difesa e per un trequartista, adesso blitz anche per il centrocampo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la società granata che ha messo gli occhi su Aymen Barkok, centrocampista classe 1998 dell’Eintracht Francoforte. ...

Calciomercato Torino - la doppia mossa in entrata del presidente Cairo : Calciomercato Torino – L’ultima stagione in casa Torino è stata altalenante, adesso il presidente Cairo è al lavoro per provare a migliorare l’ultimo risultato, l’intenzione è quella di rinforzare la rosa e non commettere gli errori delle scorse stagioni. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il primo nome sul taccuino porta a Matias Vargas, trequartista classe 1997, 21 anni e punto di forza del ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti guarda in casa Torino : pronto l’assalto ai granata : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, dopo l’ufficialità dell’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina il presidente De Laurentiis è al lavoro per accontentare l’ex Bayern Monaco in ogni richiesta. Una situazione delicata da risolvere sarà quella relativa alla scelta del nuovo portiere dopo l’addio di Reina, sembrava ad un passo Rui Patricio ma dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti le strategie ...