Calciomercato Juventus | le ultime su Cancelo | Morata e la pazza idea di Marotta

Calciomercato - Juventus-Morata cena social : 'Certi amori non finiscono' : "Certi amori non finiscono" con tanto di cuore finale. Il testo del messaggio Instagram pubblicato sul profilo ufficiale di un ristorante di Torino ha scaldato i cuori dei tifosi bianconeri: in foto, ...

Calciomercato Juventus - l'Inter avrebbe offerto Icardi : la situazione : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Gonzalo Higuain potrebbe lasciare il club bianconero in questa sessione estiva. La Juventus, infatti, vorrebbe puntare su un top player in attacco. Il valore del centravanti argentino, che due anni fa fu pagato ben novanta milioni di euro dal Napoli, ora si aggira tra i cinquanta e cinquantacinque milioni di euro. Su di lui è ...

Calciomercato Juventus - Morata allo scoperto sul possibile ritorno in bianconero : Calciomercato Juventus – La Juventus al lavoro per la prossima stagione, ultime ore di Calciomercato caldissime con il club bianconero alla ricerca di importanti colpi per il tecnico Massimiliano Allegri. Oltre alla trattativa per Milinkovic-Savic, i bianconeri sperano di chiudere a breve per il ritorno dell’attaccante Alvaro Morata, il calciatore del Chelsea sembra confermare le possibilità di un possibile ritorno. Lo spagnolo ha ...

Calciomercato Juventus - Morata si allontana : Il Chelsea non accetta la proposta di Marotta. Smentita su Lewandowski Juventus Morata / Alvaro Morata si allontana dalla Juventus , almeno secondo quarto riferisce 'Rai Sport'. Arriverebbero infatti segnali negativi per il ritorno del centravanti spagnolo in bianconero, vista l'intenzione del Chelsea a concedere il via libera alla formula proposta da Marotta, ovvero ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus scatenata - Milan ed Inter tentano il colpo e la Lazio si muove per l’attacco : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Domenica caldissime per il Calciomercato, ecco tutte le trattative. La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di ...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Germania : “ecco il colpo per la difesa” : Calciomercato Juventus – La Juventus è scatenata sul mercato, l’intenzione è quella di costruire una squadra strepitosa per la prossima stagione. Come riportato in precedenza da CalcioWeb grande assalto dei bianconeri per Milinkovic-Savic con l’inserimento di tre contropartite ma non è ancora finita, nelle ultime ore bomba che arriva direttamente dalla Germania. La Juventus infatti sarebbe in pole per Jerome Boateng, difensore ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock alla Lazio per Milinkovic-Savic : cash + contropartite - accontentate le richieste di Lotito - colpaccio ad un passo : La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte. Prevista una cessione molto importante, quella dell’attaccante Gonzalo Higuain, diversi ...

Lewandoski alla Juventus?/ Calciomercato news : il suo nome è più di una suggestione : Lewandoski alla Juventus?, Calciomercato news: secondo il Corriere dello Sport non è l'alternativa a Mauro Icardi ma il principale obiettivo e molto più di una suggestione estiva.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 09:31:00 GMT)

Calciomercato - le ultime sulle trattative : Perin-Juventus - Alisson-Real Madrid : ... che oltre a giocare al calcio studia, è stato infatti alla Business School di Harvard, una delle più prestigiose università statunitensi: parteciperà ai corsi di managemente dello sport organizzati ...

Calciomercato Juventus - scelto il sostituto di Buffon : secondo colpo per i bianconeri dopo Emre Can : dopo aver chiuso ieri per Emre Can, la Juventus ha ormai in pugno anche Mattia Perin: ecco le cifre dell’affare Ieri Emre Can, oggi tocca a Mattia Perin. La Juventus accelera nel mercato estivo, piazzando il secondo colpo nel giro di poche ore. Vista la partenza di Buffon, che ha deciso di chiudere la propria esperienza in bianconero, Marotta aveva bisogno di un altro portiere oltre Szczesny, così ha deciso di strappare il classe ’92 ...

Calciomercato Juventus - Perin : 'Qui a Vinovo si respira aria di vittoria' : Juve-Genoa, martedì si chiude per Perin ' Buffon e' uno dei migliori portieri al mondo, ha sempre risposto sul campo a chi gli diceva che stava finendo di giocare. Con Gigi ci sentiamo, lo stimo come ...

Calciomercato Juventus : accordo vicino per Perin - visionato Santiago Arias : La Juventus continua a lavorare sul mercato per rafforzare una squadra già forte, ma che necessita di qualche tassello in più per fare il salto di qualità in Europa. Per questo la dirigenza è al lavoro e dopo Emre Can conta di chiudere per Mattia Perin e Darmian, per quest'ultimo però si opta a una valida alternativa. vicino l'accordo per portare Perin a Torino Ormai prescelto come vice Szczesny , Mattia Perin sembra ormai prossimo a vestire la ...