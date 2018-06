Calciomercato Donadoni esalta Verdi | «Il futuro è tutto suo»

Bologna - Saputo allo scoperto : da Donadoni al Calciomercato al nuovo allenatore - novità a sorpresa su Verdi : Il Bologna dopo la salvezza raggiunta nel campionato di Serie A adesso pensa alla prossima stagione con l’intenzione di migliorare l’ultimo risultato. Importanti indicazioni da parte di Joey Saputo: “Verdi e Di Francesco? Sì abbiamo la forza per tenerli, voglio che continuino a crescere qui. Non partiranno”. Su Donadoni: “il nostro confronto è stato franco e onesto, l’ho ringraziato per quello che ha fatto e lo ...

Calciomercato Bologna - Donadoni ai saluti. Pippo Inzaghi in pole : Bologna - Si sarebbero ormai separate le strade tra Roberto Donadoni e il Bologna . L'ufficialità non è ancora arrivata, ma può arrivare in giornata. Al tecnico è stato imputato un finale di stagione ...

Calciomercato : Bologna-Donadoni - si va verso la separazione : L'avventura di Roberto Donadoni sulla panchina del Bologna sta per terminare ufficialmente. La storia iniziata nel 2015 non continuerà in vista della prossima stagione, con le parti che quindi si ...