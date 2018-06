Calciomercato Cagliari | mossa a sorpresa | ad un passo il colpo in difesa

Calciomercato Cagliari - Giulini prepara un colpo da novanta : Srna in città per decidere se firmare : Il Cagliari pensa al colpo Srna, recordman di presenze con la Croazia: il calciatore è già in città per vedere città e strutture Il Cagliari prepara un colpo ad effetto, il presidente Giulini infatti ha accolto oggi Darijo Srna, terzino dello Shakhtar Donetsk in scadenza il prossimo 30 giugno. LaPresse/REUTERS Il giocatore, recordman tra l’altro di presenza con la Croazia, è già arrivato in città per vedere le strutture del club rossoblu e ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Calciomercato Cagliari - Maran si porta un pupillo : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari ha deciso di ripartire da Rolando Maran, adesso è il momento di pensare al Calciomercato. La rosa a disposizione del nuovo allenatore sarà ricostruita, partendo dal centrocampo, reparto nel quale Giulini sembra voler agire immediatamente. Il primo tassello sarà un regista, con il Cagliari che ha già avanzato una proposta di prestito al Milan per avere Locatelli, giovane centrocampista dell’under 21 ma ...

Cagliari - le prime due mosse di Calciomercato per Maran : Cagliari che pianifica il futuro partendo dalle richieste di mister Maran, il quale vuole rimpolpare il centrocampo in vista della prossima annata Il Cagliari ha dato il via al suo nuovo progetto tecnico, targato da mister Maran. La squadra sarda dovrà crescere di rendimento rispetto all’ultima annata deludente e per farlo si ‘aiuterà’ anche col calciomercato. La rosa a disposizione del nuovo allenatore sarà ricostruita, ...

Calciomercato Milan - la risposta al Cagliari per Locatelli e le ultime su Bertolacci al Genoa : Calciomercato Milan – ultime ore calde in casa Milan con i rossoneri che stanno preparando la prossima stagione, l’intenzione è quella di regalare una squadra competitiva al tecnico Gennaro Gattuso. Nelle ultime ore sono andati in scena alcuni colloqui con altre società di Serie A, in particolar modo il Cagliari ha richiesto il centrocampista Manuel Locatelli, la risposta è stata negativa, per adesso non si muove dai rossoneri. ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

Calciomercato Cagliari - chiesto Locatelli al Milan : incontro tra i ds Carli e Mirabelli : Una nuova stagione da programmare nel migliore dei modi dopo la salvezza sofferta ottenuta nell'ultimo campionato, il Cagliari è già al lavoro per puntellare la rosa in vista della prossima annata. ...

Calciomercato Cagliari - che mossa : contatto con il Milan : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari sta programmando la prossima stagione, in particolar modo ribaltone in panchina con l’addio di Diego Lopez e l’arrivo di Rolando Maran. La dirigenza adesso si muove anche sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, nelle ultime ore importante mossa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ occhi su Manuel Locatelli, incontro ufficiali con il Milan, ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : per Lopez niente rinnovo : Cagliari - Era già nell'aria ma adesso è ufficiale: Diego Lopez non sarà l'allenatore del Cagliari nella prossima stagione. Ecco il messaggio pubblicato su Facebook: "Il Cagliari Calcio saluta l'...

Calciomercato Juventus - incontro con il Cagliari : ecco di cosa si è parlato : Calciomercato Juventus – La Juventus è attivissima in questo inizio di Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore incontro con il Cagliari. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in casa bianconera è tornato di moda il nome di Kwang-Song Han, talentuoso attaccante. Il discorso si era interrotto a gennaio, all’interno dell’operazione era previsto l’inserimento dell’attaccante Alberto Cerri ma ...

Calciomercato Cagliari - pole Maran : il verdetto è vicino : Cagliari - Niente De Zerbi . E ora per la panchina del Cagliari è corsa a due tra Maran , esonerato dal Chievo a poche giornate dalla fine del campionato, e Juric , ex Crotone e Genoa. Più indietro ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : doppio colpo Milan - biltz Juventus ed il nuovo portiere del Napoli - mosse di Lazio e Cagliari : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato in Serie A sta entrando nella fase importante, ecco tutte le trattative del giorno. La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

Calciomercato Cagliari - importante scatto per il centrocampo : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari deve prima risolvere la questione allenatore in vista della prossima stagione ma si pensa anche al Calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rossa e disputare un campionato tranquillo. Nelle ultime mossa per il centrocampo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ incontro tra il club e l’entourage del centrocampista del Benevento Sandro, il club del presidente Giulini ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Spal e Cagliari guardano in casa Ternana : Il Calciomercato sta per infiammarsi, si preannuncia un’estate caldissima. Nonostante la retrocessione in Serie C, un calciatore che si è messo in mostra è l’attaccante Adriano Montalto, autore di 20 gol e protagonista della prossima finestra di mercato. Praticamente impossibile per la Ternana riuscire a confermarlo, secondo quanto riporta CalcioWeb due club di Serie A hanno messo nel mirino il calciatore, si tratta di Spal e ...