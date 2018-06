Calcio | Uefa | due turni a Guardiola

Nissan incontra il mondo del Calcio per la finale Uefa a Kiev : Roma, 28 mag. , askanews, Nissan , sponsor ufficiale della finale di Uefa Champions League 2018 a Kiev , ha presentato una tecnologia innovativa per promuovere il calcio amatoriale con la presentazione ...

Nissan Intelligent Mobility incontra il mondo del Calcio alla finale di UEFA Champions League 2018 a Kiev : Nissan presenta il robot Pitch-R e la tecnologia Brain-to-Vehicle, e ispira 7 giovani fan grazie alla partnerships con UEFA Foundation for Children e StreetFootballWorld Nissan , sponsor ufficiale della finale di UEFA Champions League 2018 a Kiev , ha presentato una tecnologia innovativa per promuovere il calcio amatoriale con la presentazione mondale di Pitch-R, un robot autonomo che utilizza la tecnologia di assistenza alla guida ProPILOT di ...

Milan - Fassone allo scoperto dopo il caos Uefa : dal budget - al Calcio mercato - all’esclusione dall’Europa League : Il Milan sta preparando la prossima stagione ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club. L’amministratore delegato del club, Marco Fassone , ha parlato per tentare di placare la bufera che sta investendo i rossoneri. L’ Uefa potrebbe non concedere la possibilità di partecipare all’Europa League , causando un gravissimo danno d’immagine, ma anche economico al club Milan ista. Fassone è dunque intervenuto, ecco le sue parole ...

Stop Uefa - come cambia il Calcio mercato del Milan : TORINO - Il mercato del Milan ha subito inevitabilmente una brusca frenata e l'unica certezza, al momento, è rappresentata dall'arrivo a parametro zero di Reina e Strinic e dalla possibilità di ...

Calcio - Uefa rinvia a giudizio il Milan : 19.59 Niente 'settlement agreement' per il Milan riguardo al financial fair play. L'Uefa ha infatti rinviato il club rossonero al giudizio della Camera Aggiudicatoria che può prendere una gamma di sanzioni, dall'avvertimento fino all' esclusione dalla Coppe europee (con il divieto di far giocare nuovi acquisti). "In particolare -dice una nota della federCalcio europea-, la camera di investigazione è del parere che, tra gli altri ...