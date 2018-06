Calcio | Italia-Olanda | orario d’inizio e come vederla in tv Il programma completo

Calcio - amichevole Francia-Italia 3-1 : gli azzurri si arrendono ai transalpini - decisamente più in palla : La Francia, già in formato Mondiali, supera 3-1 l’Italia di Roberto Mancini, che appare ancora un cantiere aperto, nell’amichevole giocata a Nizza, in quella che potrebbe essere stata l’ultima recita di Mario Balotelli nello stadio francese, in quanto in questa finestra di mercato potrebbe lasciare la Costa Azzurra. Nel primo tempo la Francia si porta subito in vantaggio: all’8′, sugli sviluppi di un piazzato, ...

Calcio - amichevole Francia-Italia 3-1 : 22.58 Nell'amichevole di Nizza una volenterosa Italia si arrende 3-1 alla Francia. I transalpini iniziano forte: cross di Pavard,gol di Umtiti (8').Al 20'palo di Mbappé, al 28'contatto in area di Mandragora su Hernandez e rigore realizzato da Griezmann. Al 36'punizione Balotelli, Lloris non trattiene, tap-in di Bonucci. In avvio ripresa Balotelli sfiora il gol, replica Dembelè (traversa) che al 63' firma un gol da favola. All'84'gran parata ...

Report Calcio 2018 - la radiografia Calcio italiano : L'Italia è un paese di calciatori. Sono ben 32 milioni gli appassionati e 1,4 milioni i tesserati , un dato che nelle ultime 8 stagioni sportive è cresciuto in media dello 0,9%. E' la fotografia fatta ...

Figc - ecco il report sul Calcio italiano : club sfondano i 4 miliardi di euro di debiti. Il ‘trucco’ per abbellire i conti? Plusvalenze : Se fosse un’azienda qualsiasi, probabilmente sarebbe già fallita. Ma siccome una squadra serve più in campo che coi libri in tribunale, e il sistema calcio fa comodo a tutti (compreso lo Stato, che ha incamerato 10 miliardi di tasse negli ultimi 10 anni, da quella che può essere considerata a tutti gli effetti una delle prime industrie del Paese), ecco che il pallone italiano resta in piedi. Solo, sommerso dai debiti: nel 2017 l’indebitamento ...

Spread anche nel mondo del Calcio : oltre 200 punti tra Italia e Germania : In questi giorni convulsi dal punto di vista politico, la parola Spread risuona in continuazione. Ebbene, c'è uno Spread anche nel calcio. I dati E' il Football Spread, un parametro in grado di ...

Calcio femminile - il Brescia rischia di non iscriversi al campionato! Le vicecampionesse d’Italia al capolinea? : Il Brescia rischia di non iscriversi al prossimo campionato italiano di Calcio femminile. Le rondinelle, che hanno perso soltanto ai rigori lo spareggio scudetto contro la Juventus, potrebbero non essere ai nastri di partenza della prossima stagione. Come riporta Calciodonne.it, il Presidente Giuseppe Cesari ha dichiarato di non essere più in grado di portare unicamente sulle spalle gli oneri della squadra e le difficoltà di gestire ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Le avversarie degli azzurri : L’Italia del Calcio sarà impegnata ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli azzurri sono inclusi nel girone B insieme al Marocco e alla Libia, in un girone a tre la cui vincente andrà direttamente in semifinale. Gli azzurri cercano la vittoria che manda dal 1997, ma negli ultimi anni sono comunque arrivate due medaglie d’argento, nel 2001 e nel 2009, quest’ultima in ...

Mondiali di Calcio 2018 – Gli italiani tifano Argentina : l’indagine : Gli utenti del Belpaese sono dalla parte di Sampaoli, ma credono che Brasile e Spagna siano favorite per la vittoria finale: le indagini William Hill In vista del fischio d’inizio dell’evento sportivo dell’anno, William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha raccolto le opinioni degli italiani sugli imminenti Mondiali di calcio e sulle squadre che si contenderanno il prestigioso titolo. I tifosi ...

Calcio - amichevole Italia-Francia under 21 : gli Azzurrini pareggiano per 1-1 - a segno Capone : Secondo incontro amichevole consecutivo per la nazionale under 21 di Calcio guidata da Luigi Di Biagio: gli Azzurrini, in quel di Besancon, hanno pareggiato per 1-1 contro i padroni di casa della Francia. Primo tempo tutto in favore dei transalpini, alla distanza, anche grazie ai cambi, sono venuti fuori Locatelli e compagni che sono riusciti a trovare il pari. Indicazioni positive per Di Biagio: c’è ancora molto però da lavorare in vista ...

Calciomercato Roma - è fatta per l'arrivo di Marcano : giocatore atteso in Italia : Non solo Coric, la Roma ha messo le mani anche su Ivan Marcano, difensore 29enne di proprietà del Porto. Il giocatore ha accettato l'offerta dei giallorossi e, nella giornata di mercoledì, arriverà in ...

Italia - Fabbricini : 'Candidato Lega è opportuno per il bene del Calcio' : 'Non ho parlato con Malagò, ma credo che la Lega vorrà mettere sul tavolo qualche argomento in funzione federale. Non so se ci sarà una candidatura alternativa ad Abete ma forse per il bene del calcio ...

Calciomercato - Real Madrid : la lista degli obiettivi di Zidane e Perez. Spesa in Italia? : Vinta la Champions League e conclusa in bellezza la stagione, per il Real Madrid è tempo di progettare le strategie di mercato. Come di consueto, il club ha atteso la fine degli impegni sportivi, per ...

