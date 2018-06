Calcio | amichevole Italia-Olanda 1-1 | Simone Zaza illude gli Azzurri in dieci | Aké

Calcio - in amichevole Italia-Olanda 1-1 : 22.36 L'Italia di Mancini non va oltre il pareggio (1-1) in amichevole a Torino con l'Olanda. Primo tempo dai ritmi bassi. Gli azzurri con il passare dei minuti aumentano i giri e creano chiare occasioni da gol con Belotti, Verdi e Criscito, ma Cilles para tutto e quando non ci arriva, respinge Vormer, appostato sulla linea. Nella ripresa l'Italia passa in vantaggio al 67': Zaza si avventa su un cross di Chiesa per l'1-0. Azzurri in 10 dal ...

Calcio - amichevole Francia-Italia 3-1 : gli azzurri si arrendono ai transalpini - decisamente più in palla : La Francia, già in formato Mondiali, supera 3-1 l’Italia di Roberto Mancini, che appare ancora un cantiere aperto, nell’amichevole giocata a Nizza, in quella che potrebbe essere stata l’ultima recita di Mario Balotelli nello stadio francese, in quanto in questa finestra di mercato potrebbe lasciare la Costa Azzurra. Nel primo tempo la Francia si porta subito in vantaggio: all’8′, sugli sviluppi di un piazzato, ...

Calcio - amichevole Francia-Italia 3-1 : 22.58 Nell'amichevole di Nizza una volenterosa Italia si arrende 3-1 alla Francia. I transalpini iniziano forte: cross di Pavard,gol di Umtiti (8').Al 20'palo di Mbappé, al 28'contatto in area di Mandragora su Hernandez e rigore realizzato da Griezmann. Al 36'punizione Balotelli, Lloris non trattiene, tap-in di Bonucci. In avvio ripresa Balotelli sfiora il gol, replica Dembelè (traversa) che al 63' firma un gol da favola. All'84'gran parata ...

Bolt ci riprova con il Calcio : torna in campo con lo Stromsgodset - giocherà anche un'amichevole : Dopo il provino con il Borussia Dortmund e con i sudafricani del Mamelodi Sundowns, Usain Bolt è deciso a riprovarci: a 31 anni vuole cominciare una volta per tutte la sua , seconda, carriera da ...

Usain Bolt giocherà a Calcio con il Stromgodset! Amichevole contro la Norvegia - l’inizio di una nuova carriera? : Usain Bolt giocherà con una squadra di calcio che milita nella Serie A norvegese. Il Fulmine vestirà infatti la casacca dello Stromgodset realizzando così il sogno di competere in questo sport dopo aver riscritto la storia dell’atletica leggera a suon di record e di prestazioni sbalorditive. Il giamaicano, dopo aver sostenuto un celeberrimo provino col Borussia Dortmund, avrà così l’occasione di giocare un’Amichevole martedì ...

Calcio - amichevole Italia-Francia under 21 : gli Azzurrini pareggiano per 1-1 - a segno Capone : Secondo incontro amichevole consecutivo per la nazionale under 21 di Calcio guidata da Luigi Di Biagio: gli Azzurrini, in quel di Besancon, hanno pareggiato per 1-1 contro i padroni di casa della Francia. Primo tempo tutto in favore dei transalpini, alla distanza, anche grazie ai cambi, sono venuti fuori Locatelli e compagni che sono riusciti a trovare il pari. Indicazioni positive per Di Biagio: c’è ancora molto però da lavorare in vista ...

Calcio : amichevole Italia-Arabia Saudita 2-1. Mario Balotelli lancia la nuova nazionale di Roberto Mancini : Vittoria doveva essere e l’Italia non ha mancato l’appuntamento con il successo, che mancava ormai da cinque partite. Se pur in un’amichevole internazionale, gli azzurri tornano a vincere: la nuova nazionale di Roberto Mancini batte allo Stadio di San Gallo (Svizzera) per 2-1 l’Arabia Saudita. Non convince molto la performance di Bonucci e compagni, apparsi molto scarichi a livello fisico (più che ovvio, visto che siamo a ...

Calcio - oggi Italia-Arabia Saudita (28 maggio). Calendario - programma - orario d’inizio e tv : come vedere l’amichevole degli azzurri : oggi lunedì 28 maggio si gioca Italia-Arabia Saudita, amichevole internazionale in programma a San Gallo (Svizzera). Prima uscita per il nuovo CT Roberto Mancini che siederà sulla panchina azzurra e cercherà di risollevarci dai bassifondi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. L’allenatore marchigiano dovrà dare una nuova fisionomia a questa Nazionale, ridare entusiasmo, riavvicinare il pubblico e creare un gruppo che possa fare ...

Calcio - amichevole Italia-Arabia Saudita : programma - orario e tv : L’Italia di Roberto Mancini è pronta a decollare: quella che doveva essere una partita in preparazione ai Mondiali, diventa la prima sfida della rifondazione della nazionale italiana di Calcio. Lunedì 28 maggio, alle ore 20.45, a San Gallo, in Svizzera, gli azzurri sfideranno l’Arabia Saudita. Teatro dell’esordio del Mancio come CT della nazionale sarà l’AFG Arena, dove l’Italia inizierà il percorso verso gli ...

Calcio - Italia U21 sconfitta in Portogallo. I lusitani passano 3-2 in amichevole - non bastano Parigini e Bonazzoli : L’Italia U21 è stata sconfitta dal Portogallo per 3-2 nell’amichevole giocata a Estoril. I ragazzi di Gigi Di Biagio, tornato sulla panchina giovanile dopo la deludente esperienza con la Nazionale maggiore, si sono dovuti arrendere al cospetto dei lusitani che stanno disputando un ottimo girone di qualificazione agli Europei 2019 a cui l’Italia è già ammessa in qualità di Paese organizzatore. Di Biagio opta per Scuffett tra i ...

Calcio : cori razzisti nel corso dell’amichevole Russia-Francia a San Pietroburgo. La Fifa ha aperto un’inchiesta : A meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali di Calcio in Russia, non arrivano belle notizie sul piano del rispetto e del fair play dal Paese che organizzerà la rassegna iridata. Nel corso dell’incontro amichevole disputato a San Pietroburgo, tra la Nazionale di casa e la Francia, dalla curva dei tifosi russi sono arrivati insulti e cori razzisti nei confronti di alcuni calciatori transalpini. Il match, conclusosi 1-3 in favore di ...

Calcio : amichevole - Italia 1-1 a Wembley : 22.56 Per l'Italia pareggio in extremis a Wembley: con l'Inghilterra finisce 1-1. Comunque vada dopo il 20 maggio, per Di Biagio un elemento di soddisfazione. La difesa inglese regala due chance a Immobile nei primi 2',ma l'attaccante della Lazio non è reattivo; lo stesso Immobile fallisce di testa al 16'. Poi si svegliano gli inglesi: Vardy impegna Donnarumma (24') poi va a segno (26') imbeccato da un'astuta punizione di Lingard. Nella ...

Calcio - amichevole Italia-Argentina 0-2 : 22.52 L'Italia di Di Biagio comincia l'avventura perdendo 2-0 con l'Argentina. Partita a ritmi non altissimi, azzurri ordinati,ma sterili, argentini più pericolosi con Otamendi e Tagliafico:Buffon c'è. A fine primo tempo Higuain sfiora il vantaggio.A inizio ripresa è Insigne che manca il gol da due passi. Al 58'Chiesa serve Insigne,ma Caballero salva, è un'altra Italia, ma al 75' Lo Celso lancia Banega che insacca. Al 79' Pellegrini ci ...