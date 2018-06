CabinZero | lo zaino da cabina spazioso più di un trolley

gqitalia

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il lavoro non è più quello di una volta. E nemmeno il viaggio di lavoro è rimasto uguale a com’era. Oggi la linea di demarcazione tra lavoratore e viaggiatore appare frastagliata. E in questa condizione lavorativa liquida capita a molti di doversi spostare tra le grandi città del continente laptop alla mano per 72 o 48 ore o alle volte anche in giornata, con qualche eccezionale volo transoceanico. Il bagaglio è cambiato com’è mutato il viaggio. Le nuove esigenze sono tecnologiche, perché oggi i device sono le estensioni imprescindibili del lavoratore: smartphone, tablet, il portatile che resta comunque essenziale. Uno o più powerbank per allungare la carica durante la giornata. Ma ci deve essere spazio anche per tutti gli accessori che rendono il viaggio confortevole, dalle cuffione a un piccolo cuscino. E spesso al pernottamento corrisponde un aperitivo elegante o una cena formale. Ci ...