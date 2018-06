Bungie annuncia una partnership con la compagnia cinese NetEase

Destiny 2 : Bungie annuncia ufficialmente la seconda espansione "La Mente Bellica" : L'arrivo della seconda espansione di Destiny 2 è stato rumoreggiato poco tempo fa, si parlava del contenuto "The Fallen Warmind" in arrivo nel mese di maggio. Ebbene, a quanto pare, sembra proprio che sarà così: Bungie ha annunciato che la seconda espansione, La Mente Bellica, sarà in effetti lanciata a maggio. Come segnala Gamingbolt, sarà disponibile l'8 maggio, e gli sviluppatori di Bungie assicurano che vi "trasporterà in posti nuovi per ...