Brian De Palma farà un film horror su Harvey Weinstein

(Di lunedì 4 giugno 2018) Accostareall’immaginario: in tanti ci hanno pensato, ma ora finalmente qualcuno ha deciso di farlo in maniera esplicita. Si tratta diDeche, nel corso di un’intervista (rilasciata in occasione del lancio del suo primo romanzo Le serpent sont-ils nécessaires? in Francia), ha svelato di essere al lavoro su unincentrato proprio su questo clamoroso caso. Ha poi spiegato i motivi della sua decisione: «Ho seguito il caso da vicino perché conosco molte persone coinvolte, ho ascoltato degli aneddoti che mi hanno lasciato sconvolto». Si tratterebbe di un progetto, ancora in fase di scrittura, messo in piedi con un produttore francese. Il regista ha anticipato che sarà unambientato nel mondo del cinema, con protagonista un predatore sessuale che però non avrà il nome di. E il risultato, ovviamente, già incuriosisce dato che ...