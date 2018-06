ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Brexit, Sunday Times: “Scenario da Apocalisse se si esce da Ue senza accordo. Uk senza medicine e cibo” - carlobazzo : RT @fattoquotidiano: Brexit, Sunday Times: “Scenario da Apocalisse se si esce da Ue senza accordo. Uk senza medicine e cibo” - FocusEconomia : BREXIT: LONDRA SI PREPARA A 'SCENARIO DA APOCALISSE' SUNDAY TIMES, SENZA ACCORDO CARENZA DI MEDICINE E CIBO Londra… - dario_rinaudo : RT @fattoquotidiano: Brexit, Sunday Times: “Scenario da Apocalisse se si esce da Ue senza accordo. Uk senza medicine e cibo” -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Tre scenari. In quello intermedio “il porto di Dover collassa il primo giorno”, motivo per cui il governo ha già cominciato a lavorare a piani di emergenza. Inoltre “i supermercati in Cornovaglia e Scozia finiranno il cibo entro un paio di giorni e gli ospedali esauriranno i medicinali entro due settimane”. Una fonte anonima citata daldelinea i tre scenari messi a punto da Londra nel caso in cui il Regno Unito il 29 marzo prossimo dovesse uscire dall’Ueun. E Londra si prepara al peggio. Secondo uno “scenario da” messo a punto da alti funzionari del governo per il ministro per laDavid Davis – riporta il giornale – entro due settimane da quella data nel Paese ci sarà una carenza di medicine, di carburante e di cibo. Il mese scorso, rivela il domenicale, funzionari del ministero di Davis, ...