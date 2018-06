Brexit | scenario da Apocalisse per il Regno Unito Londra | Armageddon senza

Brexit : Londra pronta a uno "scenario da apocalisse" : Brexit: lo scenario è da apocalisse, la data limite il 29 marzo. Se entro quel giorno Londra uscisse dall’Unione europea senza un accordo, la Gran Bretagna potrebbe piombare in una profonda crisi che in brevissimo tempo porterebbe a carenza di cibo, farmaci e carburanti.Alti funzionari del governo inglese avrebbero tracciato un quadro apocalittico per il ministro alla Brexit, David Davis, in caso di mancato accordo con l’Ue: si partirebbe dal ...

Brexit - Londra si prepara a uno “scenario da apocalisse” : Brexit, Londra si prepara a uno “scenario da apocalisse” Brexit, Londra si prepara a uno “scenario da apocalisse” Continua a leggere L'articolo Brexit, Londra si prepara a uno “scenario da apocalisse” proviene da NewsGo.

Brexit - Sunday Times : “Scenario da Apocalisse se si esce da Ue senza accordo. Uk senza medicine e cibo” : Tre scenari. In quello intermedio “il porto di Dover collassa il primo giorno”, motivo per cui il governo ha già cominciato a lavorare a piani di emergenza. Inoltre “i supermercati in Cornovaglia e Scozia finiranno il cibo entro un paio di giorni e gli ospedali esauriranno i medicinali entro due settimane”. Una fonte anonima citata dal Sunday Times delinea i tre scenari messi a punto da Londra nel caso in cui il Regno ...