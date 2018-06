Brexit | Londra teme l' Apocalisse | «In due settimane potremmo restare senza cibo

"Mancheranno medicine - carburante e cibo". Nel dossier di Londra l'Apocalisse di una Brexit senza accordo : Londra si prepara al peggio nel caso in cui il 29 marzo prossimo il Regno Unito dovesse uscire dall'Ue senza un accordo. Secondo uno "scenario da Apocalisse" messo a punto da alti funzionari del governo per il ministro per la Brexit David Davis - riporta il Sunday Times - entro due settimane da quella data nel Paese ci sarà una carenza di medicine, di carburante e di cibo. E il governo ha già cominciato a lavorare a piani di ...

Brexit - report : Londra rischia marginalizzazione rispetto decisioni politica sicurezza Ue - : Londra rischia di perdere il controllo sulle missioni e le operazioni della politica di sicurezza e difesa comune dopo Brexit, e quindi dovrà cercare di ottenere lo status di osservatore negli organismi di pianificazione e di decisione dell'UE. E' quanto si legge in una ...

Quale Brexit? Dazi e Iran avvicinano Londra alla Ue : Nelle ultime quarantotto ore i tre leader dei più importanti paesi europei si sono sentiti al telefono due volte: la triangolazione fra il francese Macron, la britannica May e la tedesca Merkel si ...

Altro che Brexit! Mega istituzione americana sceglie Londra per il suo museo : Washington, Smithsonian Institution - National Museum of African American History and Culture , NMAAHC, © Alan Karchmer La notizia era nell'aria da tempo ma ora è arrivata la conferma. La Smithsonian ...

Londra - campagna per un referendum contro la Brexit : I cittadini del Regno Unito contrari alla Brexit stanno iniziando a organizzarsi per tentare di chiedere un nuovo referendum popolare in una disperata ultima spiaggia per mettere fine all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.Oggi a Londra un gruppo di circa 1200 persone si è radunato nel quartiere di Camden, nella zona nord di Londra, per far sentire la propria voce e provare a organizzare qualcosa di concreto, a partire dal ...

Brexit e antiputinismo spingono Londra alla ricerca dell'autonomia energetica : Roma. Il Regno Unito è seduto su un tesoretto energetico che potrebbe cambiare le sorti dell'economia traballante post Brexit. Solo qualche giorno fa i tecnici della compagnia privata Cuadrilla hanno portato a termine la prima esplorazione del giacimento orizzontale di Preston, nel bacino ...

Brexit - le città preferite da grandi banche e compagnie in fuga da Londra : L'esodo dalla City inglese è iniziato. Ma nella gara tra metropoli dell'Eurozona Milano resta a guardare a favore di Parigi e Francoforte