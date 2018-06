Brexit | Londra pronta a uno scenario da apocalisse

blogo

(Di lunedì 4 giugno 2018): loè da, la data limite il 29 marzo. Se entro quel giornouscisse dall’Unione europea senza un accordo, la Gran Bretagna potrebbe piombare in una profonda crisi che in brevissimo tempo porterebbe a carenza di cibo, farmaci e carburanti.Alti funzionari del governo inglese avrebbero tracciato un quadro apocalittico per il ministro alla, David Davis, in caso di mancato accordo con l’Ue: si partirebbe dal collasso del porto commerciale di Dover già dal "primo giorno", per finire poi, nel giro di un paio di settimane, con farmacie, negozi di alimentari e benzinai a secco o quasi per una carenza di medicinali, cibo e acqua che colpirebbe l'intero Regno.A riportare lo "da" è il Sunday Times secondo cui il governo May, subentrato a quello Cameron che aveva convocato il referendum per la, sta già lavorando a piani di ...