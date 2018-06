Brescia | uccide la moglie a coltellate e poi si toglie la vita 2

Uccide la moglie e si toglie la vita nel Bresciano : Uccide la moglie e si toglie la vita nel Bresciano Uccide la moglie e si toglie la vita nel Bresciano Continua a leggere L'articolo Uccide la moglie e si toglie la vita nel Bresciano proviene da NewsGo.

Brescia : uccide la moglie a coltellate e poi si toglie la vita : Milano, 4 giu. (AdnKronos) – Ha ucciso la moglie accoltellandola più volte, poi ha rivolto l’arma contro di sé e si è tolto la vita. E’ accaduto a Ome, comune del Bresciano, a una coppia di origine romena.Secondo le prime ricostruzioni, sembra che tra i due, 50 anni lei, 57 lui, non ci fossero particolari problemi. Entrambi si erano trasferiti in Italia circa 8 anni fa. La donna da tempo lavorava come badante. ...

Brescia - uccide la moglie e si toglie la vita - : accaduto a Ome, all'interno di un appartamento: l'uomo ha utilizzato come arma un coltello da cucina. A lanciare l'allarme è stato il figlio della coppia

Brescia - uccide la moglie e poi si suicida : Un uomo di origini romene ha ucciso la moglie, 50 anni, anche lei romena, e poi si è suicidato. L’episodio, come riferiscono le forze dell’ordine, è avvenuto in un appartamento di piazza Aldo Moro a Ome, un comune di poco più di 3mila abitanti in provincia di Brescia. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L'articolo Brescia, uccide la ...

Brescia - figlio adottivo uccide padre 74enne/ Fiesse - ultime notizie : mistero su movente e luogo del delitto : Brescia, il figlio adottivo uccide il padre 74enne a Fiesse: le ultime notizie di oggi, mistero sul luogo del delitto e sul movente che ha spinto il 40enne di origini straniere(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:28:00 GMT)

Brescia - Cosimo Balsamo uccide due imprenditori poi si suicida/ Cronaca di un giorno di ordinaria follia : Brescia, Cosimo Balsamo uccide due imprenditori poi si suicida: Cronaca di un giorno di ordinaria follia. Mattinata di terrore in Lombardia, con tre morti ed un ferito(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 10:30:00 GMT)

Brescia - uccide due imprenditori prima di spararsi : "Mi avete rovinato" : Cosimo Balsamo, già noto alle forze dell'ordine, ha sparato a due imprenditori che, secondo lui, l'avrebbero rovinato.

KILLER SUICIDA A Brescia/ Cosimo Balsamo - la giustizia a nostra misura fa perdere la testa - e uccide - : Due morti ammazzati con fredda determinazione, un ferito e il KILLER, Cosimo Balsamo, che si SUICIDA. E' successo ieri nel BRESCIAno.