Brasileirao | Flamengo batte Corinthians e resta saldamente in vetta

Brasileirao - Flamengo capolista batte 2-0 Bahia : Miglior attacco del campionato con 15 gol in 8 partite, il Flamengo continua la sua corsa in vetta al Brasileirao, battendo 2-0 il Bahia al Maracanà grazie alle reti realizzate da Diego e Paqueta nel primo tempo. La classifica vede ora la formazione di Rio de Janeiro in testa con 17 punti, due in più del San Paolo, vincitore ieri 3-2 sul Botafogo, a 14 il Corinthians che ha battuto 1-0 l’America MG grazie alla rete di Jadson al 50′. ...