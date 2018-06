Braccio destro di Macron denunciato per corruzione

Altro che Salvini - Macron in azioneMaxi sgombero di migranti a Parigi Ma il suo Braccio destro è nei guai : Si parla di Salvini ma in Francia Macron è passato all'azione: maxi sgombero di campi migranti a Parigi. Ma intanto il suo braccio destro, Alexis Kohler, è stato denunciato per corruzione Segui su affaritaliani.it

[Il ritratto] Giorgetti - il Braccio destro di Salvini che parla con il demonio. E l'ha convinto ad andare al governo : Mattarella ha cercato invano di suggerirlo come ministro dell'economia in questo governo del cambiamento, quando Salvini si era intestardito su Savona, perché quel nome era il grimaldello per far ...

NordCorea - Braccio destro Kim da Trump : 20.44 Il vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord,il generale Kim Yong Chol,considerato il braccio destro del leader Kim Jong Un è arrivato alla Casa Bianca accolto dal capo dello staff,John Kelly E' la visita del più alto dirigente NordCoreano in 18 anni,da quando il maresciallo Jo Myong Rok venne a Washington D.C. nel 2000 per incontrare Clinton.Kim Yong Chol è da Donald Trump per dargli una ...

Corea del Nord - Braccio destro di Kim arrivato a New York : Corea del Nord, braccio destro di Kim arrivato a New York Corea del Nord, braccio destro di Kim arrivato a New York Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, braccio destro di Kim arrivato a New York proviene da NewsGo.

Diplomazie attivissime sulla Corea del Nord : Kim vede Lavrov - il suo Braccio destro incontra Pompeo : In attesa di novità sull'incontro fra Donald Trump e Kim Jong Un, inizialmente previsto per il 12 giugno a Singapore, ma poi di fatto congelato, si muove la Russia. Il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, giunto oggi in Corea del Nord su invito della controparte Ri Yong-ho, ha incontrato il leader NordCoreano. Lavrov ha invitato a Mosca Kim Jong-un, sottolineando che il Cremlino è "interessato alla pace e al progresso ...

Summit Singapore - segretario Stato Usa incontra Braccio destro Kim : Summit Singapore, segretario Stato Usa incontra braccio destro Kim Summit Singapore, segretario Stato Usa incontra braccio destro Kim Continua a leggere L'articolo Summit Singapore, segretario Stato Usa incontra braccio destro Kim proviene da NewsGo.

Mike Pompeo ha incontrato a New York il Braccio destro di Kim Jong-un : Per parlare di "denuclearizzazione" della penisola coreana e per portare avanti i negoziati con la Corea del Nord The post Mike Pompeo ha incontrato a New York il braccio destro di Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Il Braccio destro di Kim a New York. Si avvicina il summit con Trump : Il negoziato per resuscitare il vertice fra Trump e Kim accelera, entrando nella fase decisiva, con l’arrivo a New York del braccio destro del leader nordcoreano Kim Yong-chol. Nel frattempo la Casa Bianca – che ha confermato l’arrivo dell’ex capo dell’intelligence nordcoreano – ha annunciato che il 7 giugno il capo della Casa Bianca riceverà il pr...

Corea del Nord - il Braccio destro di Kim sbarca negli Usa. In gioco il summit di Singapore : ... ben consapevoli però del trionfo estetico che rappresenterebbe per entrambi un'eventuale stretta di mano immortalata dai fotografi di mezzo mondo. Ma il viaggio di Kim Young Chol è molto più di una ...

L'economista Braccio destro di Paolo Savona - siluro su Cottarelli e Mattarella : il bruttissimo sospetto sulle banche : Il capo dello Stato ha motivato proprio con la 'tutela dei risparmiatori italiani' la decisione di respingere Savona come ministro dell'Economia e bocciare, così, il governo di Lega e M5s . Rinaldi ...

Niente ministero per il Braccio destro di Di Maio - Spadafora : “Non farò parte del governo e non sto scherzando”. Passeggiando nervosamente al primo piano di Montecitorio Vincenzo Spadafora, braccio destro di Luigi Di Maio, smentisce le indiscrezioni che lo vorrebbero come prossimo ministro dei Beni Culturali nell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Esecutiv

Alessandro Di Battista - il violentissimo attacco a Sergio Mattarella e al suo Braccio destro Ugo Zampetti : Un governo capace soprattutto di ristabilire un principio sacrosanto in democrazia: il primato della politica sulla finanza. Mi rendo conto che ristabilire questo principio possa far paura a qualcuno ...