Borse | Milano in rialzo Scivola Unicredit Spread in calo a 226 punti

Guerra dazi pesa su Borse - Milano tiene e guarda Governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 38% : 9.15 Apertura di segno positivo per le Borse europee, sulla scia della chiusura di ieri. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,38% a 21.881 punti. In calo sotto quota 240lo spread Btp-Bund tedesco, che segna 236,3 punti base, con rendimento del decennale al 2,72%. Londra +0,2%, Parigi +0,25% e Francoforte +0,1%. Euro in rialzo a 1,1677 dollari e 126,89 yen sui mercati valutari.

Borse europee contrastate - Milano +0 - 67% : 9.18 Apertura contrastata per le Borse europee, con Milano che tenta il rimbalzo dopo le perdite di ieri. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,67% a 21.495 punti, spinto dal settore bancario. In netto calo lo scarto tra Btp e Bund tedesco, a 270 punti in avvio, con rendimento del decennale intorno al 2,983%. Londra sulla parità, Parigi -0,33% e Francoforte +0,11%.

Borse. Milano positiva - spread in calo : 9.18 Apertura in rialzo per la Borsa di Milano, dopo le perdite della scorsa settimana. A Piazza Affari, l'Ftse Mib è in deciso rialzo: +1,5% a 22.734 punti. In calo lo spread fra il Btp e il Bund tedesco: 190 punti in avvio con rendimento del decennale intorno al 2,34%. Euro in netto rialzo,scambiato a 1,1719 dollari e 128,2 yen, in apertura dei mercati valutari.

Borse - Milano in recupero. Spread in calo : Piazza Affari accelera a metà della mattinata con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,9% e si conferma il migliore listino in Europa mentre lo Spread scende di oltre 10 punti base, a quota 177 punti, ...

Giornata nera per le Borse. Milano a picco - vola lo Spread : Giornata nera per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . Pesano i rinnovati timori per una guerra commerciale dopo la decisione degli Stati Uniti di confermare i dazi su alluminio e ...

Borse giù - Milano è la peggiore Lo spread s’impenna : è arrivato a 193 : Apertura in terreno negativo per tutte le Borse europee ma a segnare il calo più marcato è proprio Piazza Affari che arriva a -1,5% in pochi minuti. Le vendite sono ancora influenzate dal clima di incertezza politica di questi giorni

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 19% : 9.43 Apertura in lieve rialzo per le Borse europee, mentre si smorzano le tensioni commerciali Usa-Cina,ma cresce l'attenzione sull'evoluzione politica italiana A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,19% a 23.135 punti. In calo a 182 punti, in avvio, lo scarto Btp-Bund tedesco, con rendimento del decennale al 2,36%. Londra e Parigi invariate, Francoforte a +0,42%. Euro a 1,1775 dollari e 130,69 yen in apertura dei mercati valutari.

Lega-M5S al Colle - lo Spread sfiora i 190 punti. Borse europee - Milano la peggiore : Milano - Lo Spread tra Btp e Bund vola a 188 punti base , a un soffio da quota 190, segnando i massimi dall'estate 2017. A pesare è un report dell'agenzia di rating Fitch, che parla di un aumento del ...

Borse - Milano in picchiata E lo spread continua a crescere : Ancora in ribasso le Borse europee. Maglia nera per Milano. Infatti Piazza Affari ha aperto in calo dell'1,88 per cento con 23.008 punti. Sui mercati potrebbe pesare la chiusura dell'accordo tra Lega ...

Borse Europa in rialzo - Milano a -0 - 5% : 10.46 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, con Milano maglia nera, mentre persiste l'incertezza sulle trattative per la formazione di un governo M5S-Lega. A Piazza Affari,l'Ftse Mib cede lo 0,5% a 24.175 punti.Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 137,3 punti in avvio, con rendimento del decennale che sfiorava il 2%. Londra invariata, Parigi -0,12% e Francoforte +0,1%.

Il nodo debito spaventa i mercatiBorse giù dopo la bozza M5s-Lega Spread in rialzo - Milano maglia nera : Le indiscrezioni sulla bozza di accordo Lega M5s e il nodo del debito fanno calare le Borse e salire lo Spread. Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 0,75% Segui su affaritaliani.it

Borse europee caute. Milano in rosso : Teleborsa, - Piazza Affari avvia la seduta in ribasso , mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. Segno meno per l'Euro / Dollaro USA, in una sessione caratterizzata ...

Borse europee caute. Milano in rosso : Piazza Affari avvia la seduta in ribasso , mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. Segno meno per l' Euro / Dollaro USA , in una sessione caratterizzata da ampie ...