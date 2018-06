: Lo diciamo da mesi, i mercati finanziari temono l'instabilità non i governi critici. #Mattarella temeva #Savona per… - ManlioDS : Lo diciamo da mesi, i mercati finanziari temono l'instabilità non i governi critici. #Mattarella temeva #Savona per… - BarillariM5S : Mattarella stai zitto ora? Pericolo mercati per Savona perché lo spread era a 200... oggi è oltre 320 con la borsa… - TgLa7 : #Borsa: Milano brucia altri 17 mld, conto sale a 80 mld. Capitalizzazione persa in 11 sedute. Banche, in fumo 4,7 mld -

Piazza Affari azzera i guadagni ela seduta in territorio negativo, unico listino in perdita in Europa. L' indice Ftse Mib cede lo 0,45% a 22.009 punti. Pesano le vendite su Fca e i cali tra le banche. E c'è cautela in attesa delle mosse del nuovo governo. Lo spread Btp-Bund invece continua a ridursi: è a 218punti base, in ribasso rispetto alla chiusura di venerdì. Positive le altre Borse europee: Parigi +0,14%,Londra +0,51%,Francoforte +0,44% e Madrid, la migliore,a +1,19%.(Di lunedì 4 giugno 2018)