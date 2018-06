Bologna : preso dopo 20 anni il killer di Valeriano Poli - buttafuori ucciso con 8 colpi di pistola : Il 34enne venne ammazzato il 5 dicembre del 1999 in quello che molti giornali definirono un "agguato in stile mafioso": uno dei proiettili lo colpì alla testa, uno al cuore e gli altri sei in diverse zone del corpo. Arrestato un 59enne bolognese.Continua a leggere

Bologna - preso maniaco seriale recidivo : 12.08 L'uomo fermato a Bologna per l'aggressione sessuale a una studentessa è Cesarin Tivadar, il cittadino romeno che nel 2014 seminò paura nella zona dell' Università per le numerose aggressioni. Conosciuto anche come il "palpeggiatore di Bologna", Tivadar fu preso in Danimarca, dopo che il suo identikit era circolato in città e sul web. In tribunale si scusò e patteggiò due anni, con pena sospesa, per 2 delle aggressioni addebitategli. E' ...