Bologna | cold case del 1999 | un arresto per omicidio del buttafuori Valeriano Poli

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 giugno 2018) Un bolognese di 59 anni è stato arrestato questa mattina dagli agenti della squadra mobile die dell’Unità delitti insoluti. L’uomo è ritenuto l’autore dell’dianche lui bolognese ucciso sotto casa sua il 5 dicembre delcon otto colpi di pistola. A quasi 20 anni di distanza, le indagini coordinate dalla Procura del capoluogo dell’Emilia Romagna, hanno portato a una svolta nel. Determinante è stato l’utilizzo di un’innovativa tecnica di comparazione tridimensionale, utilizzata per la prima volta in Italia in ambito forense, denominata Analysis of Virtual Evidence (cosiddetto ‘teatro virtuale’). È stato così possibile, nonostante i molti anni trascorsi dal delitto, raccogliere un quadro indiziario grave. La sera del 5 dicembre di 19 anni fa il, 34 anni, era appena sceso ...