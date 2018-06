BOLOGNA | BUTTAFUORI UCCISO 20 ANNI FA | CHIUSO COLD CASE? Ultime notizie | preso killer di

BOLOGNA - buttafuori ucciso 20 anni fa : preso il killer?/ Ultime notizie : soluzione grazie a moderne tecnologie : Bologna , buttafuori ucciso 20 anni fa: preso il suo presunto assassino. Anche un secondo uomo indagato per favoreggiamento. La vicenda in attesa dei dettagli.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:51:00 GMT)

BOLOGNA : preso dopo 20 anni il killer di Valeriano Poli - buttafuori ucciso con 8 colpi di pistola : Il 34enne venne ammazzato il 5 dicembre del 1999 in quello che molti giornali definirono un "agguato in stile mafioso": uno dei proiettili lo colpì alla testa, uno al cuore e gli altri sei in diverse zone del corpo. Arrestato un 59enne bolognese.Continua a leggere